Нефть обвалилась на 5% на резком сокращении спроса в Азии

Рывок цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала выдохся, едва начавшись.Хотя 400-метровый контейнеровоз EverGreen третий день продолжает сидеть на мели, а попытки возобновить движение судов, по новым данным, могут растянуться на несколько недель, нефтяные котировки в четверг сдали весь показанный накануне рост.

На 18.21 мск фьючерсы на сорт Brent дешевеют на 4,3%, до 61,62 доллара за баррель. Контракты на WTI заключаются по 57,95 доллара, теряя в цене 5,3%.

Через Суэцкий канал проходит 10% глобальных поставок нефти, но этот поток течет в Европу, где спрос подавлен из-за третьей волны пандемии и локдаунов, отмечает аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

«Если бы ситуация с Covid-19 в Европе была бы лучше, перебои (в поставках) могли бы стать проблемой. Но это не так, поэтому рынок быстро скорректировал вчерашний рост», — отмечает он.

Вместе с европейским спросом неожиданно упал азиатский. Негосударственные китайские НПЗ, на которые приходится пятая часть импорта, резко сократили закупки, предпочитая перерабатывать нефть, накопленную в хранилищах, рассказали Reuters работающие в Азии нефтетрейдеры.

Вслед за китайцами, по их словам, режут закупки другие азиатские страны, где трейдеры стремятся очистить резервуары от дешевой нефти, которую закупали в период сверхнизких цен.

«Китайский спрос просто испарился, — говорит один из трейдеров: под удар попали российские сорта, а также нефть Западной Африки. «Баррели не могут найти себе места, потому что Азия не покупает, а в Европе тоже проблемы», — говорит Скотт Шелтон, аналитик по энергетике United ICAP. Это вынуждает трейдеров резко снижать поставочные цены на апрельские и майские партии из России, Африки и США для азиатского рынка.

В понедельник Нигерия — крупнейший поставщик нефти в Африке — объявила о снижении отгрузочных цен на апрель. Ангола, второй африканский нефтедобытчик, испытывает сложности с продажей партий на ближайший месяц.

Unipec, торговая дочка крупнейшего в КНР нефтепереработчика Sinopec, де-факто отказалась от поставки 6 из 10 партий ангольской нефти в апреле: компания выставила грузы на перепродажу.

Если цена Brent снизится ближе к 60 долларов за баррель, китайский спрос может вернуться в июне-июле — к этому моменту сезон ремонтных работ на НПЗ закончится, а запасы в хранилищах опустеют, говорят трейдеры.