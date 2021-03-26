Наращивание и загущение волос — какой метод выбрать

Длинные локоны — больше не недостижимая мечта. Этого легко можно добиться с помощью использования домашних средств или путем наращивания волос в парикмахерской. Есть несколько методов, которые сделают пряди гуще. Узнайте, какой из них подходит вам.

Наращивание и утолщение волос — это неинвазивная и безболезненная процедура, которая предполагает прикрепление искусственных локонов к натуральным: по волоску или прядями. Цель состоит в том, чтобы удлинить и таким образом сделать их гуще, чтобы это выглядело естественно.

Как наращивают волосы?

Это зависит от того, какой тип наращивания вы выберете. Отдельные этапы процедуры могут отличаться, но эффект всегда один — объемная пышная шевелюра.

Какой метод выбрать?

Не существует одного лучшего метода наращивания, потому что каждый человек ожидает разных эффектов от этой процедуры. Если вы не знаете, какой метод выбрать, проконсультируйтесь у парикмахера — совет профессионала наверняка облегчит решение.

Длина наращенного волоса может достигать 60 см. Однако, сторонники натуральных методов настоятельно рекомендуют искать альтернативные методы для роста и загущения, не перебегая к наращиванию искусственных. Есть разные способы отрастить густые и длинные волосы, не посещая парикмахерскую.

Методы наращивания волос

Парикмахерские предлагают несколько десятков методов. Некоторые из них очень похожи между собой. Вот самые популярные:

Наращивание волос кератиновым методом

Один из самых популярных методов — наращивание прядей с кератиновыми швами. Также известен как горячее наращивание. В этом случае искусственные волосы фиксируются кератином, который является естественным строительным материалом наших волос. Этот методом можно осуществить двумя способами:

используя специальный аппарат и температуру около 170 ° C;

пистолетом для кератиновых швов при температуре не выше 70 ° С.

Как долго можно носить волосы после кератинового наращивания?

Преимущество этого метода — долговечность: в среднем процедуры хватает на 3-4 месяца. А к недостаткам можно отнести необходимость повторения процедуры, поскольку швы уменьшаются по мере роста волос.

Наращивание сэндвич-методом или ленточное наращивание

Утолщение методом наращивания (сэндвич) происходит быстро, потому что пряди прикрепляются к отдельным участкам волос, и это несложная процедура. Она заключается в равномерном приклеивании прядей на лентах к отдельным прядям собственных волос. Ленты прилегают к коже и практически незаметны. Наращивание таким способом рекомендуется для тонких волос, которые вы хотите сделать более густыми. Прядки на лентах несут меньшую нагрузку на натуральные локоны, чем прикреплённые к отдельным волоскам.

Срок носки в этом случае колеблется от нескольких недель до 9 месяцев, но коррекция требуется каждые 8-12 недель. Наращивание сэндвич-методом обычно не доставляет трудностей любителям собранных причёсок.

Ленточное наращивание без клея

Существует ещё одна разновидность наращивания методом сэндвич, при котором пряди не наклеиваются на волосы, а вшиваются. В основании из выделенных прядей заплетается коса. Затем к каждой из косичек, спрятанных под волосами, пришиваются ленты. Никакой высокой температуры или клея.

Недостаток такого решения — средняя долговечность. Локоны также сложнее мыть, потому что смыть загрязнения и остатки косметики между косичками непросто.

Наращивание волос с японской косой

В японской методике также используется тесьма. В этом случае волосы делают более густыми за счет вплетения прядей в натуральные локоны с помощью короткой косы. В сантиметре от кожи в косу вплетаются синтетические волоски.

К сожалению, при плетении приходится очень плотно прижимать косы у основания, поэтому не рекомендуется носить этот вид наращивание более 2 месяцев, чтобы не ослабить луковицы.

Ультразвуковое наращивание

Утолщение ультразвуком рекомендуется тем клиентам, которые не хотят портить локоны. Соединяются искусственные волосы с натуральными холодным методом. Когда ультразвук достигает капсулы, он преобразуется в тепло, накрепко соединяет пряди и способствует появлению защиты.

Эффект от ультразвукового наращивания сохраняется до полугода! Хотя места соединения практически незаметны, они очень прочные. С одной стороны, это преимущество, но также и недостаток: наращивание таким способом сложно удалить и в процессе возможны повреждается своего волоса.

Лазерное наращивание

Лазерное наращивание волос является одним из самых надежных, но более дорогих методов. Рекомендуется для тонких локонов, так как соединение искусственных и натуральных волос с помощью лазера практически незаметно.

Долговечность нарощивания таким методом от 4 до 6 месяцев. Самый большой плюс этого способа: при расчесывании, мытье или укладке пряди ведут себя как натуральные. К сожалению, цена очень высока.

Наращивание волос с микрокольцами

Для фиксации искусственных волос микрокольцами не требуется нагревание, поэтому оно не вредит. Небольшие пряди крепятся кольцами (из алюминия, меди или бронзы), размер которых соответствует типу и структуре локонов. Силиконовые микрокольца немного больше, но они лучше прилипают к волосам и более безопасны.

К сожалению, не многие салоны предлагают эту процедуру, поскольку она требует от парикмахера большого мастерства. Срок носки составляет 3-4 месяца. Вначале микрокольца могут ощущаться и вызывать небольшой дискомфорт.

Петлевой метод

Эту процедуру часто называют простым решением для наращивания. Осуществляется она так же, как и метод с микрокольцами, но соединяется петлей более безопасно и просто. Хватит такого наращивания на 3-4 месяца. Плюс в том, что наращивание волос с помощью петель простой и быстрый.

Инъекционное

Инновационный метод, особенно рекомендуемый для облысевших или редеющих волос. Инъекционное загущение основано на неинвазивной и безоперационной имплантации прядей в основу, имитирующую кожу, которая специальным препаратом приклеивается к коже головы.

Достоинством этого метода является, прежде всего, естественность — волосы, используемые для процедуры, обычно имеют естественное происхождение, а благодаря такому типу крепления выглядят естественно и не доставляют проблем при укладке. К сожалению, стоимость инъекционного наращивания высока, а также оно запрещено при псориазе, себорейной перхоти и т. д.

На сетку

При этом способе также используются натуральные волосы, которые индивидуально подбираются по цвету, структуре и длине для конкретного человека. Они прикрепляются к сетке; последняя крепится к натуральным прядям специальными зажимами. Эффект естественный и незаметный, а тип наращивания комфортный.

Процедура подойдёт для людей, которые лысеют, но также и для тех, кто просто хочет сделать локоны гуще. Важно, чтобы у человека было какое-то количество собственных волос, чтобы было к чему прикрепить сетку.

Пряди на клипсах

Наконец, самый популярный метод добавления густоты волосам — пряди на заколках. Это метод самый дешёвый и менее удобный из всех. Искусственные волосы на лентах крепятся к натуральным с помощью зажимов. Прикрепить их также, как и снять можно самостоятельно. Они предназначены для многоразового использования.

Эффект от этого метода сложно назвать естественным. Ленты видны между волосами особенно если убрать их в хвост, а перед сном.

Сколько можно ходить с прядями?

Как долго вы будете их носить, зависит от выбранного вами метода. Вы можете сделать свои волосы более длинными один раз с помощью прядей на заколках, а можете носить нарощенные волосы в течение шести месяцев и более.

Легко ли увидеть нарощенные волосы?

Это также зависит от метода, которым они наращивались. Наиболее заметными будут волосы на заколках и лентах. Особенно, если их собирать. Наиболее естественный эффект достигается инъекционным, лазерным, сетчатым или ультразвуковым наращиванием. Чем выше цена на наращивание волос, тем сложнее отличить наращенные от натуральных волос.

Безопасна ли порцедура?

В большинстве случаев наращивание действительно безопасно, однако никто не может гарантировать, как ваши волосы будут выглядеть после нескольких месяцев с нарощенными прядями. Во многих случаях наращивание ослабляет волосы и ускоряет их выпадение — эта процедура особенно не нравится тонким волосам. Искусственные пряди для каждого натурального волоса создают дополнительную нагрузку и могут ослабить луковицы.

Сколько стоит наращивание волос?

Это очень популярная среди знаменитостей процедура, цена на которую не низкая. Конечно, не всем по карману наращивание волос, хотя затраты могут быть ниже или выше в зависимости от выбранного метода. Цена на наращивание волос также будет варьироваться в зависимости от парикмахерской, в которой вы решите пройти процедуру.

Стоит подумать, как сделать волосы гуще в домашних условиях. Это можно сделать самостоятельно, потратив гораздо меньше денег, потому что нужно будет только купить необходимые косметические средства.

Как сделать волосы более густыми и длинными в домашних условиях

Натуральные способы загущения в домашних условиях — отличная альтернатива дорогостоящему наращиванию. Если прайс-лист на наращивание волос вас пугает, вы можете обратиться за помощью к проверенным маслам. Масла, не только делают локоны более красивыми, но и ускоряют их рост и препятствуют облысению.

Стоит помнить, что не каждое масло ускоряет рост волос. Идеально подходят натуральные масла, которые можно наносить на кожу головы, имеющие свойства стимуляции роста. Фаворитами являются касторовое масло, репейное или масло сибирской сосны.

Также стоит выбрать правильный способ нанесения масла — лучший способ — это промасливание кожи головы в сочетании с несколько минутным массажем. Можно попробовать смазать волосы теплым маслом и закончить процедуру сауной, потому что влажность и более высокая температура улучшают усвоение питательных веществ и усиливают действие.

Источник: barb.ru