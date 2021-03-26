Четыре части «Мстителей» адаптируют в стиле пьес Уильяма Шекспира На острове, где похоронен Наполеон, закроют самый бесполезный в мире аэропорт » На Amazon Prime стартовал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана, а на Netflix вышел cериал «Нерегулярные части» «Неуязвимый» основан на одноимённом комиксе Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»), где в центре истории оказывается Марк Грейсон, сын могучего супергероя, который в 18 лет обнаруживает у себя похожие сверхсилы. Анимационный сериал с рейтингом «R» расскажет о попытках Грейсона совладать со своими новыми силами, попутно убивая суперзлодеев. Сериал можно посмотреть с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой. Главных героев озвучили Стивен Ян, Дж.К. Симмонс, Сет Роген, Зази Битц и Марк Хэмилл. На данный момент на Amazon Prime Video вышли три эпизода по 40-48 минут. В дальнейшем шоу будет выходить раз в неделю по пятницам. На момент написания заметки у «Неуязвимого» 74 из 100 на Metacritic и 100% свежести» на Rotten Tomatoes На Netflix тем временем вышли все восемь эпизода сериала «Нерегулярные части». В основу шоу легли романы Артура Конан Дойля, в которых упоминались дети-сыщики, помогавшие Шерлоку Холмсу в расследованиях. В «Нерегулярных частях» знаменитый сыщик предстаёт «аморальным наркоманом», а поэтому все преступления за него раскрывают подростки под надзором Ватсона. Оценки сериала на агрегаторах пока не вышли, однако THR в своём обзоре назвал сериал смесью «Шерлока Холмса», «Очень странных дел» и «Бриджертонов». Наконец, в сервисе Hulu вышли все восемь эпизодов Solar Opposites, над которым работал Джастин Ройланд, соавтор «Рика и Морти» и актёр озвучки обоих его главных героев. Первый сезон вышел в онлайн-кинотеатре в мае 2020 года. Когда продолжение выйдет в РФ, пока не уточняется.