«  
  »

Монику Беллуччи показали 30 лет назад

Моника Беллуччи 30 лет назад

В сети разместили архивный снимок итальянской актрисы Моники Беллуччи, который был сделан в 1990 году. Знаменитость позировала в стильном наряде.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Facebook «Movie Seekers». Поклонники звезды оставили множество комментариев под постом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Беллуччи позировала на камеру в платье темно-коричневого цвета, такого же оттенка колготах и туфлях. Свой образ актриса дополнила массивным ожерельем на шее.

Пользователи сети отметили, что модель выглядит очень изящно, а также многие подчеркнули натуральную красоту Беллуччи.

«Как прекрасна! Чувственна, изящна, сексуальна! Истинная красота!», «Какое изящество и тонкий вкус!», «Красотка с достоинством, в любом возрасте», – пишут люди в комментариях.

26 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  