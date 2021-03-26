«  
  »

МИД Украины впервые в истории утвердило стратегию публичной дипломатии

Министерство иностранных дел Украины утвердило пятилетнюю стратегию публичной дипломатии

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .

«На этой неделе на заседании коллегии» мы приняли новую вес «, рекордную для Украины, потому что было принято стратегия публичной дипломатии. Это основательный документ, который впервые в истории Украины появляется в нашем государстве», — сказал он.

По словам Кулебы, публичная дипломатия требует синергии органов государственной власти и общественного сектора, а МИД является координирующим органом.

«Стратегия рассчитана на 5 лет, будем развивать положительный имидж Украины за рубежом», — сообщил министр.

Кулеба отметил, что впервые определены 7 направлений публичной дипломатии:

  • культурная,
  • экспертная,
  • экономическая,
  • кулинарная,
  • цифровая,
  • научно-образовательная,
  • спортивная.

Сформулированы также 5 принципов работы публичной дипломатии:

  • проектный менеджмент,
  • инновационность,
  • уважение культурного разнообразия,
  • человекоцентричность,
  • ответственность.
26 марта, 2021 | Category: Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  