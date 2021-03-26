МИД Украины впервые в истории утвердило стратегию публичной дипломатии

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .

«На этой неделе на заседании коллегии» мы приняли новую вес «, рекордную для Украины, потому что было принято стратегия публичной дипломатии. Это основательный документ, который впервые в истории Украины появляется в нашем государстве», — сказал он.

По словам Кулебы, публичная дипломатия требует синергии органов государственной власти и общественного сектора, а МИД является координирующим органом.

«Стратегия рассчитана на 5 лет, будем развивать положительный имидж Украины за рубежом», — сообщил министр.

Кулеба отметил, что впервые определены 7 направлений публичной дипломатии:

культурная,

экспертная,

экономическая,

кулинарная,

цифровая,

научно-образовательная,

спортивная.

Сформулированы также 5 принципов работы публичной дипломатии: