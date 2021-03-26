МИД Украины впервые в истории утвердило стратегию публичной дипломатии

Министерство иностранных дел Украины утвердило пятилетнюю стратегию публичной дипломатии
Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .
«На этой неделе на заседании коллегии» мы приняли новую вес «, рекордную для Украины, потому что было принято стратегия публичной дипломатии. Это основательный документ, который впервые в истории Украины появляется в нашем государстве», — сказал он.
По словам Кулебы, публичная дипломатия требует синергии органов государственной власти и общественного сектора, а МИД является координирующим органом.
«Стратегия рассчитана на 5 лет, будем развивать положительный имидж Украины за рубежом», — сообщил министр.
Кулеба отметил, что впервые определены 7 направлений публичной дипломатии:
- культурная,
- экспертная,
- экономическая,
- кулинарная,
- цифровая,
- научно-образовательная,
- спортивная.
Сформулированы также 5 принципов работы публичной дипломатии:
- проектный менеджмент,
- инновационность,
- уважение культурного разнообразия,
- человекоцентричность,
- ответственность.
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