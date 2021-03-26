Госдолг Украины в феврале вырос на $ 750 млн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, в долларовом эквиваленте государственный долг увеличился на $ 750 млн.

В гривневом эквиваленте совокупный госдолг Украины сократился на 5,28 млрд грн, в 2,552 трлн грн, преимущественно за счет сокращения гарантированного долга.

«В течение февраля валютный курс гривны по отношению к доллару США несколько укрепился, что привело к уменьшению государственного внешнего долга в гривневом эквиваленте на 11,2 млрд грн, при этом государственный внутренний долг увеличился почти эквивалентную сумму — 11,15 млрд гривен», — отметили в пресс служба.

По информации Минфина, доля государственного долга в гривне по состоянию на конец февраля 2021 выросла до 39,5%.

В Минфине также отметили, что в течение февраля Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, привлекая 38,4 млрд грн в государственный бюджет.

При этом нерезиденты увеличили свой портфель украинского государственного долга на 7,7% или 7,3 млрд грн за февраль 2021 года. Общая доля нерезидентов среди владельцев ОВГЗ на конец февраля составила 10,3% или 102, 7 млрд грн.

По информации Минфина, в феврале 2021 платежи по погашению государственного долга составили 27,8 млрд грн, а платежи по обслуживанию — 8,1 млрд грн.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на конец 2020 соотношение государственного долга к ВВП составило 53,9%, а соотношение гарантированного государством долга к ВВП составляло 7%. Показатель государственного и гарантированного государственного долга к ВВП на конец 2020 составил 60,9%.