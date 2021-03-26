ФСБ будет арестовывать в России всех, кто «пишет гадости на стенах»

ФСБ будет арестовывать в России всех, кто «пишет гадости на стенах против власти»

Сотрудники ФСБ России задержали в Ростове-на-Дону участников группы, готовивших акции вандлизма из неприязни к действующей власти.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, участники «экстремистская группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности».

Задержаны три человека, еще троих — допрашивают в полиции.

По версии ФСБ, «радикальные взгляды» сформировались у ростовчан в Telegram-чате, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же участники «экстремистской группы» узнали, как изготовить зажигательные устройства.

Уголовное дело было возбуждено в марте по статье «Вандализм по мотивам политической ненависти». Дело завели после того, как были обнаружены уже сделанные «антигосударственные лозунги и призывы» на фасадах зданий в Ростове-на-Дону.

Задержанные признались, что хотели закидать краской отдел полиции и готовили акции с применением коктейлей Молотова против правоохранителей. «Мы хотели встретиться и обсудить планы и политическую ситуацию в стране. В итоге на этой встрече начал предлагать использовать коктейли Молотова против сил правопорядка», — сказал один из задержанных.