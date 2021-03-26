Эмма Стоун и Дэйв Маккери впервые стали родителями

Дэйв Маккери и Эмма Стоун

32-летняя актриса Эмма Стоун и ее 35-летний муж Дэйв Маккери впервые стали родителями. Источники сообщили изданию TMZ, что малыш появился на свет еще 13 марта. Кто именно родился у пары — мальчик или девочка, — пока не уточняется.

О том, что пара готовится к рождению первенца, стало известно благодаря папарацци: в сентябре актрису засняли на улице в мешковатой одежде, которая тем не менее не скрыла изменений в ее фигуре: Эмма была одета в комбинезон и выглядела беременной. Ну а когда дизайнер ювелирных украшений Това Малибу написала в инстаграме, что она самолично видела пару, и утверждала, что актриса точно была беременна, сомнений не осталось почти ни у кого.

С режиссером шоу Saturday Night Live Стоун начала встречаться больше трех лет назад. Свой роман они сначала держали в секрете, а вышли вместе в свет лишь спустя полтора года после его начала. В декабре прошлого года Дэйв сделал возлюбленной предложение, и они стали готовиться к свадьбе. Изначально сыграть ее они планировали в марте 2020 года, однако коронавирус им это сделать помешал.

Тем не менее, если верить СМИ, узами брака они себя все-таки связали — обручальные кольца на безымянных пальцах левых рук обоих внимательная публика разглядела еще осенью. А учитывая скрытность пары, можно понять, почему предавать огласке это событие они не стали.