Джейн Фонда украсила обложку Harper’s BAZAAR и рассказала о своем сексе

Американская актриса, модель, писатель, филантроп и спортсменка Джейн Фонда украсила обложку журнала, который выйдет в свет в апреле.

«Я не хочу снова вступать в отношения, в сексуальные отношения. У меня нет такого желания. Я фантазирую? Да, вот и моя фантазия. Я просто выложу это там. Что я встречаю профессора или исследователя, кого-то из этой линии, кто действительно способен любить, лелеять женщину, чтобы я мог проверить себя и посмотреть, смогу ли я появиться. Но проблема в том, что, я хотела бы мужчину помоложе. Разве это не ужасно?», — призналась Фонда в интервью для глянца.

Джейн называют королевой аэробики, ведь в 83 года она прекрасно сохранила свои формы. Об этом свидетельствует фотосессия для журнала, снимки с которой опубликованы в Іnstagram.

Фонда позирует в блестящем и обтягивающем черном платье, приталенном костюме и блузке с глубоким декольте.