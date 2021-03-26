Дверь научили открываться по мановению руки

Сингапурская компания STUCK Design представила дверь, открываемую бесконтактно — при помощи жеста рукой. По мере приближения руки дверь отображает индикацию расстояния и на определенном удалении от нее «захватывается», после чего ее можно сдвинуть вбок, проведя рукой в том же направлении.

Практически все интерфейсы в окружающем мире требуют непосредственного контакта, будь то кнопка, сенсорный экран или компьютерная мышка. В качестве альтернативы в потребительской электронике есть и бесконтактные методы управления. Например, в некоторых смартфонах есть функции управления жестами: чаще всего они реализованы при помощи камеры, но есть и исключения с радаром. Но практически во всех случаях эти жесты дискретны, то есть после считывания жеста устройство выполняет определенное действие, и пользователь не может управлять этим действием промежуточно, к примеру, смахивать фотографию вбок не полностью, а частично, как это можно сделать с помощью сенсорного экрана.

STUCK Design разработала дверь, которую можно сдвигать жестом, причем не сразу полностью, а на любое расстояние — как если бы человек взял ее рукой.

На прозрачной двери установлен прямоугольный блок размером со смартфон. На нем есть экран с индикацией. В обычном состоянии — когда рядом с блоком ничего нет — на нем отображается рамка. Если же человек подносит руку на расстояние примерно 40 сантиметров, рамка начинает утолщаться и на расстоянии примерно 10 сантиметров превращается в сплошную фигуру, залитую цветом, который после этого меняется. Это означает, что пользователь «захватил» дверь рукой: после этого она будет двигаться в том же направлении, что и рука. Если же руку вновь убрать, дверь через секунду закрывается.

Разработчики не раскрывают, как именно дверь определяет расстояние, но судя по виду более раннего прототипа бесконтактной кнопки, он работает на основе ультразвукового дальномера, который испускает ультразвуковые колебания и рассчитывает расстояние до объекта по отраженному сигналу. Тот прототип компания предлагала использовать в лифтах для бесконтактного выбора этажа:

Один из недостатков этого прототипа заключается в отсутствии обратной связи, которая возникает при физическом контакте.