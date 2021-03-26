Цифровой художник продал файл JPG с криптотокеном NFT за $69 миллионов

Майк Винкельманн, цифровой художник известный как «Beeple», продал файл в формате JPG за умопомрачительные $69 346 250 (69 миллионов долларов). Но деньги он получил вовсе не за картинку, которую может скачать или сохранить посредством скриншота кто угодно, а за NFT. Это уникальный криптографический токен в формате «non-fungible token», который указывает на происхождение контента, историю его владения и текущего хозяина.

Автор легендарного по известности и одновременной бессмысленности мема «Nyan Cat» продал NFT на этот видеоролик за $600 000. В данном случае еще можно рассуждать о произведении, которое является одной из вех развития Интернета, а потому имеет хоть какую-то историческую ценность. В реальности же NFT можно присвоить чему угодно, начиная от вязаной шапочки собственного изготовления и заканчивая раритетным снимком полуторавековой давности.

Технология сертификатов принадлежности NFT построена по принципу блокчейна и создана на базе Ethereum. Она гарантирует сохранность и легкую проверку принадлежности прав владения на любой предмет или объект – в первую очередь, на объекты интеллектуальной собственности. Но одновременно NFT является и инструментом спекулянтов, так как позволяет дробить его на доли, продавать по разным схемам, использовать в качестве залога, для инвестиций и т.д. Причем, как видно в приведенных примерах, речь идет вовсе не о символических суммах, а о реальных и крупных финансовых активах.

Прямо сейчас NFT превратился в движитель новой цифровой «золотой лихорадки»: многочисленные креативщики получили возможность легально обогатиться на своем творчестве, с оговоркой «если повезет». Но еще больше активности проявляют спекулянты и авантюристы, для которых это не более чем очередной способ легкой наживы на всеобщем ажиотаже.

Принципиальное отличие NFT от тех же биткоинов в том, что для создания первых не нужно практически никаких затрат ресурсов или времени. Требуется лишь найти того, кто захочет купить актив с целью заработать на его перепродаже – человечество уже проходило через немало подобных явлений, и ни одно из них ничем хорошим для его участников не закончилось.