МИД Украины впервые в истории утвердило стратегию публичной дипломатии На Amazon Prime стартовал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана, а на Netflix вышел cериал «Нерегулярные части» » Четыре части «Мстителей» адаптируют в стиле пьес Уильяма Шекспира Издательство Quirk Books выпустит пародийную книгу под названием William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works («Мстители Уильяма Шекспира: Полное собрание сочинений») — вольный пересказ событий четырёх фильмов о команде супергероев Marvel в стиле британского классика. В ней будут все ключевые эпизоды фильма 2012 года, «Эры Альтрона», «Войны бесконечности» и «Финала», рассказанные в диалогах и монологах персонажей, а также ремарках, причём текст написан пятистопным ямбом. Автор произведения, Иэн Дешер (Ian Doescher), уже не в первый раз адаптирует популярную серию фильмов в стиле Шекспира. До этого он опубликовал целый цикл произведений William Shakespeare’s Star Wars, где похожим образом пересказал все эпизоды «Звёздных войн». Также Дешер — автор мини-серии комиксов Deadpool Does Shakespeare о Дэдпуле. «Мстители» поступят в продажу 28 сентября, а предзаказать физическую или электронную копию уже можно во многих зарубежных магазинах, включая Amazon. Quirk Books выпускает подобную книгу не впервые: помимо серии William Shakespeare’s Star Wars, компания опубликовала, например, роман Сета Грэма-Смита «Гордость и предубеждение и зомби».