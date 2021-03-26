Банк Англии представил дизайн новой полимерной купюры в 50 фунтов с Аланом Тьюрингом

Банк Англии представил дизайн новой купюры достоинством в 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг. Банкнота поступит в оборот 23 июня — в день рождения Тьюринга.

Это заключительный этап обновления банкнотного ряда, который Банк Англии осуществляет с 2016 года. Уже заменены купюры в 5, 10 и 20 фунтов стерлингов.

Переход от бумажных денег к полимерным прежде всего обусловлен вопросами безопасности. Их труднее подделать, повредить, разорвать, также полимерные банкноты хорошо отталкивают грязь и воду.

Бумажные банкноты останутся в обороте еще некоторое время, после чего их можно будет обменять в банках на новые.