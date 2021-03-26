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Байден сравнил Си Цзиньпина и Путина

Президент США Джо Байден сравнил глав Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина, заявив, что оба являются сторонниками автократии

Об этом он сказал в ходе своей первой публичной пресс-конференции в качестве президента, сообщает Reuters.

Говоря о Си Цзиньпине, Байден отметил, что он подобно Путину, полагает, что «автократия — это будущий тренд».

«Он из тех, кто, подобно Путина, полагает, что автократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более сложным. Он вовсе не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Тот в ответ сказал : «кто обзывается, тот сам так называется».

26 марта, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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