Байден сравнил Си Цзиньпина и Путина

Об этом он сказал в ходе своей первой публичной пресс-конференции в качестве президента, сообщает Reuters.

Говоря о Си Цзиньпине, Байден отметил, что он подобно Путину, полагает, что «автократия — это будущий тренд».

«Он из тех, кто, подобно Путина, полагает, что автократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более сложным. Он вовсе не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Тот в ответ сказал : «кто обзывается, тот сам так называется».