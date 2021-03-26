Байден: «Мы должны доказать, что демократия работает»

По мнению президента Джо Байдена, председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает, что автократические системы управления со временем вытеснят репрезентативные правительства западного образца.

Президент предупредил, что сейчс идет «битва», которая определит, какой подход победит.

«В нем нет ни капли демократического – с маленькой буквы – духа, но он умный парень», – сказал Байден журналистам.

«Он из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия – это тенденция будущего, что демократия не может функционировать в усложняющемся мире», – добавил Байден.

Мировоззрение Путина и Си Цзиньпина отражает общую веру в автократию, которую Байден назвал причиной экзистенциальной борьбы между философиями управления государством.

«Я предсказываю вам, что ваши дети или внуки будут защищать докторские диссертации по вопросу о том, кто добился успеха: автократия или демократия? Потому что именно это сейчас поставлено на карту, и не только в отношении Китая, – сказал Байден. – Это битва между целесообразностью демократий в XXI веке и автократиями».

«Мы должны доказать, что демократия работает», – сказал Байден.

Он также пообещал не допустить, чтобы Китай стал мировым лидером.

«У них есть цель стать ведущей страной в мире, самой богатой страной в мире и самой могущественной страной в мире, – сказал Байден о Китае. – При мне этого не произойдет, потому что Соединенные Штаты продолжат расти и расширяться».

Байден сказал, что США продолжат критиковать Китай за подавление продемократических протестов в Гонконге и притеснение уйгуров, которое Государственный департамент назвал «геноцидом».

«Когда президент уходит от этой темы, как делал мой предшественник, мы начинаем терять свою легитимность во всем мире», – предупредил Байден.