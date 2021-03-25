Военные за два дня убили более 100 мирных жителей в Эфиопии

Эфиопская комиссия по правам человека (EHRC) опубликовала предварительный отчет, в котором отмечает серьезные нарушения прав человека и нападения на гражданских лиц в городе Аксум, расположенном в северном регионе Тыграй.

По данным правозащитников, которые пообщались со свидетелями, по крайней мере 28 и 29 ноября 2020 года эритрейские военные убили более 100 человек, это происходило на глазах у близких родственниках.

«Эти широкомасштабные нарушения прав человека, совершенные эритрейскими солдатами не являются обычными преступлениями, а представляют собой серьезные нарушения международных законов и принципов в области прав человека. Преднамеренные нападения на гражданских лиц, грабежи, уничтожение и присвоение имущества, неоправданные военной необходимостью, могут быть приравнены к преступлениям против человечности или военным преступления», — пишет местное издание Addis Standart.

В четверг международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) заявила, что ее сотрудники стали свидетелями того, как эфиопские военные убили четырех мирных жителей в регионе Тыграй.

«Военные заставили пассажиров выйти из микроавтобусов. Мужчин они отделили от женщин, которым разрешили уйти. Мужчины вскоре были убиты из огнестрельного оружия. Команде „Врачей без границ“ разрешено покинуть место происшествия, но она увидела тела убитых на обочине дороги», — говорится в заявлении представителя гуманитарной организации Карлин Клейер.

Власти Эфиопии 4 ноября обвинили «Народный фронт освобождения Тыграй» в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ «вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев». Правительственные войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству. В конце прошлого года лидер региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль заявлял, что Эритрея направила войска через границу в поддержку правительственных сил Эфиопии.