Ирина Шейк поделилась архивным фото, сделанным в начале ее модельной карьеры Члены «бизнес-делегации из Китая» в Крыму оказались оптовиками с рынков Москвы » В пробке из танкеров перед Суэцким каналом застряли 10 миллионов баррелей нефти Цены на нефть резко выросли на торгах в среду и почти полностью отыграли 6-процентный обвал накануне.На новостях о блокировке Суэцкого канала, где из-за севшего на мель контейнеровоза больше суток нет движения судов, фьючерсы на «черное золото» подскочили больше чем на 5%. На 20.28 мск майские контракты на сорт Brent торгуются в Лондоне по 64,08 доллара за баррель, прибавляя 5,4%. WTI дорожает на 5,3%, до 60,82 доллара за бочку. Вставший поперек канала в условиях сильнейшей песчаной бури гигантский 400-метровый контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы перекрыл движение в обоих направлениях около 9.00 мск во вторник. К среде на входах в Суэц со стороны Красного и Средиземного моря скопилось больше 150 судов. Как пишет The Guradian, в пробке застряли танкеры, на борту которых находится 10 миллионов баррелей сырой нефти — почти пятая часть ежедневных глобальных поставок. Основываясь на информации о портах, из которых вышли суда, можно оценить, что пробка в Суэцком канале задержала 2,6 млн баррелей нефти из России, сказал РБК сооснователь TankerTrackers Самир Мадани. Исходя из стоимости нефти Urals около 60 долларов за бочку за баррель, речь может идти об объемах на 160 млн долларов. Через канал, открытый в 1869 году, проходит 10% мировой торговли и 9% перевозимой по морю нефти, отмечает старший экономист ING Джоанна Коннингс. Это самый быстрый морской путь для транспортировки ближневосточной нефти в Европу. «Немедленный эффект от задержек затронет Европу и Азию, усилит проблемы в уже нарушенных производственных цепочках поставок и ударит по поставкам нефтепродуктов», — указывает Коннингс. Пробка у входов в канал растет со скоростью 50 судов в день и растянулась почти до Индии, отмечает Al-Arabiya. В результате срок доставки из Азии в Европу увеличивается на 15 дней, танкерам и контейнеровозам требуется больше топлива, а это делает доставку дороже, пишут аналитики Vortexa. Помимо нефтяных танкеров в пробке стоят пять газовозов с СПГ, следующих в Азию, следует из данных Kpler. Грузы можно перенаправить — через мыс Доброй Надежды на южной оконечности африканского континента. Но тогда путь из портов Персидского залива, например, в Лондон увеличится вдвое. «Если освобождение канала затянется, то европейским и американским НПЗ придется временно искать новые источники сырья взамен ближневосточной нефти. Это может спровоцировать рост спроса на сорта из Мексиканского залива, Северного моря, России и Северной Африки», — говорит аналитик СВA Вивек Дхар. С учетом разрыва логистических цепочек и рост спроса на хранение нефти могут вырасти ставки фрахта на танкерном рынке, пишут аналитики «ВТБ Капитала». В 2004 году канал Суэцкий канал был заблокирован три дня, и аренда танкеров класса VLCC подорожала на 39%, а Aframax — на 10%. В среднем ежедневно через канал проходят 27 танкеров. Из Персидского залива в Западную Европу трейдеры везут нефть, а в обратном направлении — на Дальний Восток и в Азию, — промышленные товары и зерно.