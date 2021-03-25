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Третий и финальный сезон «Метода Комински» выйдет на Netflix 28 мая

О дате выхода заключительного сезона Netflix объявил в пресс-релизе, а вскоре обновил информацию и на странице самого сериала.

Согласно синопсису, в заключительных эпизодах будут привычные для трагикомедийного шоу вещи вроде денег, любви, смертей, убийств и исполнений мечт. В третьем сезоне также вернётся бывшая жена Комински (Кэтлин Тёрнер), которая «усложнит жизнь» главного героя.

Первый сезон вышел в ноябре 2018 года, и удостоился «Золотого глобуса» в номинации «лучший комедийный сериал». В первых двух сезонах главные роли исполнили Майкл Дуглас и Алан Аркин. В центре сюжета — давние друзья, преподаватель курсов актёрского мастерства и его агент, которые вместе переживают старость и решают проблемы.

Кадры из третьего сезона «Метода Комински»
25 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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