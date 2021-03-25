Военные за два дня убили более 100 мирных жителей в Эфиопии Хелен Миррен сыграет злодейку в «Шазаме 2» » Третий и финальный сезон «Метода Комински» выйдет на Netflix 28 мая О дате выхода заключительного сезона Netflix объявил в пресс-релизе, а вскоре обновил информацию и на странице самого сериала. Согласно синопсису, в заключительных эпизодах будут привычные для трагикомедийного шоу вещи вроде денег, любви, смертей, убийств и исполнений мечт. В третьем сезоне также вернётся бывшая жена Комински (Кэтлин Тёрнер), которая «усложнит жизнь» главного героя. Первый сезон вышел в ноябре 2018 года, и удостоился «Золотого глобуса» в номинации «лучший комедийный сериал». В первых двух сезонах главные роли исполнили Майкл Дуглас и Алан Аркин. В центре сюжета — давние друзья, преподаватель курсов актёрского мастерства и его агент, которые вместе переживают старость и решают проблемы. Кадры из третьего сезона «Метода Комински»