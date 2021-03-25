Сенат США впервые утвердил женщину-трансгендера на федеральную должность

Сенат утвердил бывшую главу департамента здравоохранения Пенсильвании Рейчел Левин помощником министра здравоохранения США.

Она стала первым федеральным чиновником – открытым трансгендером, утвержденным Сенатом.

Ее кандидатуру утвердили 52 голосами «за» при 48 «против». Республиканские сенаторы Лайза Мурковски и Сьюзан Коллинз присоединились ко всем демократам, поддержавшим Левин.

Левин возглавляла департамент здравоохранения Пенсильвании с 2017 года, и стала публичной фигурой штата в реакции на пандемию коронавируса. Ожидается, что она будет курировать офисы и программы минздрава по всей территории США.

Президент Джо Байден сослался на опыт Левин, когда выдвинул ее в январе.

Активисты, выступающие за права трансгендеров, также приветствовали назначение Левин, назвав его историческим прорывом. Лишь несколько трансгендеров когда-либо занимали высокие посты на федеральном уровне или на уровне штатов.