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Сенат США впервые утвердил женщину-трансгендера на федеральную должность

Рейчел Левин

Ожидается, что Рейчел Левин будет курировать программы министерства здравоохранения, передает Голос Америки

Сенат утвердил бывшую главу департамента здравоохранения Пенсильвании Рейчел Левин помощником министра здравоохранения США.

Она стала первым федеральным чиновником – открытым трансгендером, утвержденным Сенатом.

Ее кандидатуру утвердили 52 голосами «за» при 48 «против». Республиканские сенаторы Лайза Мурковски и Сьюзан Коллинз присоединились ко всем демократам, поддержавшим Левин.

Левин возглавляла департамент здравоохранения Пенсильвании с 2017 года, и стала публичной фигурой штата в реакции на пандемию коронавируса. Ожидается, что она будет курировать офисы и программы минздрава по всей территории США.

Президент Джо Байден сослался на опыт Левин, когда выдвинул ее в январе.

Активисты, выступающие за права трансгендеров, также приветствовали назначение Левин, назвав его историческим прорывом. Лишь несколько трансгендеров когда-либо занимали высокие посты на федеральном уровне или на уровне штатов.

25 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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