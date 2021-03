Самые ожидаемые фильмы Disney 2021 года — что посмотреть

Из-за коронавируса корпорация Disney перенесла немало премьер своих новых фильмов, среди которых «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, «King’s Man: Начало» и другие. Теперь же стало известно, когда ожидать выхода самых ожидаемых фильмов 2021 года.

О датах выхода новых кинолент представители киностудии сообщили на официальной странице Disney+ в Twitter.

Так, супергеройский боевик о шпионке Наташе Романофф «Черная вдова» («Black Widow») должен выйти на широкие экраны 9 июля 2021 года.

Фильм «Главный герой» («Free Guy») с Райаном Рейнольдсом в главной роли выйдет 13 августа, «Глубокие воды» («Deep Water») с Беном Аффлеком и Аной де Армас — 14 декабря 2021 года, «King’s Man: Начало» («The King’s Man») перенесли на 22 декабря, а супергеройский боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец» («Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings») — на 3 сентября.

Релиз фильма «Круэлла» («Cruella») с Эммой Стоун состоится по плану — 28 мая.