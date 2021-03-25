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Резюме Стива Джобса 1973 года купили за 162 тысячи фунтов стерлингов

Анкету на трудоустройство основателя американской компании Apple Стива Джобса продали на аукционе за рекордную сумму. Об этом сообщает Gadgets 360.

Аукцион, который прошел с 24 февраля по 24 марта в Великобритании, проводился компанией Charterfields. Резюме предпринимателя ушло с молотка за 162 тысячи фунтов стерлингов . Имя покупателя не раскрывается.

По информации издания, Джобс заполнил одну из страниц документа от руки в 1973 году, предположительно, после того, как бросил учебу в университете Reed College в Портленде, США. Отмечается, что спустя два года Джобс устроился на работу технического специалиста в компанию Atari, сотрудником которого также был Стив Возняк, ставший в будущем сооснователем Apple.

В пункте анкеты «специальные способности» программист отметил, что имеет опыт работы с «компьютерами и калькуляторами», а также владеет навыками в электронных технологиях и цифровом проектировании. Помимо этого, Джобс подчеркнул, что интересуется английской литературой.

Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов и программного обеспечения. Компания была основала 1 апреля 1976 года Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком, которые в середине 70-х годов собрали свой первый персональный компьютер на базе процессора «MOS Technology 6502».

25 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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