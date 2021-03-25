Первая пресс-конференция Джо Байдена в роли президента США

Первая пресс-конференция Джо Байдена в роли президента США с синхронным переводом на русский.



Президент начал пресс-конференцию с выступления об усилиях администрации США по борьбе с эпидемией коронавируса. По словам Байдена, удалось решить поставленную им задачу — добиться того, чтобы в США были сделаны 100 миллионов прививок от COVID-19 в первые 100 дней его президентства. Эта задача решена досрочно, и теперь цель — 200 миллионов прививок до истечения 100 дней (до конца апреля).

Журналисты задают Байдену вопросы о борьбе с эпидемией, об иммиграции, контроле над оружием, законодательных инициативах, международных отношениях.

Байден также сказал, что готов баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Тогда ему будет 82 года.