Пэрис Хилтон заявила, что никогда не прибегала к «уколам красоты»: «Я натуральна на 100%»

40-летняя Пэрис Хилтон стала новой героиней майского номера британской версии Tatler. Звезда реалити-шоу снялась для обложки издания вместе со своими тремя любимыми питомцами, а в беседе с журналистами рассказала об уходе за собой, отношениях с женихом Картером Реумом и новых творческих проектах.

Пэрис Хилтон

Так, звезда заявила, что никогда в своей жизни не прибегала к инъекциям ботокса и филлерам. По словам Пэрис, ее главный бьюти-секрет состоит лишь в том, чтобы защищать свою кожу от прямых лучей солнца:

Я никогда не прибегала к филлерам и не делала ботокс. Моего лица не касалась игла. Я на 100% естественна! При этом я всю жизнь держусь подальше от солнца.

В разговоре Пэрис Хилтон также затронула тему пандемии коронавируса, из-за которой людям по всему миру пришлось почти целый год просидеть на карантине. Звезда призналась, что, несмотря на напряженную обстановку в мире, последние 12 месяцев она по-настоящему наслаждалась жизнью. Пэрис была рада наконец провести время дома рядом со своим возлюбленным Картером Реумом.

Моя жизнь всегда была очень беспокойной. Я путешествовала 250 дней в году на протяжении двух десятилетий. Очевидно, что пандемия — это по-настоящему страшное время для людей во всем мире. Однако я старалась находить в этом периоде и хорошие моменты. Для меня это было отличное время, чтобы переосмыслить свою жизнь и основные приоритеты. Я прожила насыщенную жизнь и теперь понимаю, что самое большое счастье для меня — это быть дома. Я с нетерпением жду нового этапа, когда я наконец повзрослею, выйду замуж, стану матерью и наконец начну жить реальной жизнью. Ведь раньше у меня никогда такого не было,

— поделилась Пэрис своими планами на ближайшее будущее.

Картер Реум и Пэрис Хилтон

Хилтон также уточнила, что во время пандемии не переставала работать. По словам звезды, в последнее время у нее появилось еще больше интересных проектов, а ее жених Картер только вдохновляет ее на новые свершения:

Успех — вот что мною движет. Хочу получать удовольствие и добиваться новых высот. Слава и деньги? Они у меня есть. Это меня больше не интересует. Мне просто хочется делать своих поклонников счастливыми, создавать для них то, что им действительно понравится.

Напомним, в середине февраля Пэрис Хилтон обручилась со своим 39-летним возлюбленным, бизнесменом Реумом Картером. Незадолго до этого звезда призналась, что уже начала процедуру искусственного оплодотворения. К ЭКО Пэрис решила прибегнуть, чтобы заранее спрогнозировать пол и количество будущих детей: Хилтон мечтает о близнецах — мальчике и девочке.