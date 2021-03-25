НАТО призвали сплотиться против России и ответить на «агрессию»

НАТО должна сплотиться против Москвы и дать единый ответ на «российскую агрессию» и «дезинформацию». Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на заседании в штаб-квартире альянса в Брюсселе, передает Die Zeit.

«Мы не позволим нас разделить», — добавил Маас.

Однако он также отметил, что военный блок не должен полностью прерывать диалог с Москвой. По его словам, возможно доверительное общение по вопросам политики безопасности в рамках Совета Россия — НАТО, если Россия будет к этому готова.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между НАТО и Россией нет контактов уже почти два года. Стороны не могут наладить диалог, и ответственность за это несет Россия, считает генсек альянса. Он напомнил, что в НАТО неоднократно выступали с идеей созвать заседание Совета Россия-НАТО, но Россия встречаться не пожелала. Последнее заседание прошло 5 июля 2019 года. С тех пор отношения РФ и НАТО лучше не стали.