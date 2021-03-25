Миру угрожают перебои с туалетной бумагой

Как отмечает агентство, из-за повышения спроса на перевозки грузов морем уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, в ближайшее время кризис грозит перекинуться на грузы, доставляемые в мешках, бочках, ящиках и т. д.

Вальтер Шалька, глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок того сорта древесной массы, который идет на производство туалетной бумаги, в настоящее время у терминалов компании стали реже появляться грузовые суда. По его мнению, в дальнейшем ситуация может только ухудшиться.