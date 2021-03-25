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Миру угрожают перебои с туалетной бумагой

Миру угрожают перебои с туалетной бумагой, причиной дефицита может стать нехватка сырья из-за нехватки судов для перевозки грузов морем, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, из-за повышения спроса на перевозки грузов морем уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, в ближайшее время кризис грозит перекинуться на грузы, доставляемые в мешках, бочках, ящиках и т. д.

Вальтер Шалька, глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок того сорта древесной массы, который идет на производство туалетной бумаги, в настоящее время у терминалов компании стали реже появляться грузовые суда. По его мнению, в дальнейшем ситуация может только ухудшиться.

25 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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