Инженеры разработали лазерный пылесос

В новом пылесосе лазер установлен под углом 1,5° и проходит на высоте 7,2 мм от очищаемой поверхности: даже самые мелкие частицы пыли будут заметны, независимо от типа и цвета напольного покрытия.

Компания уточнила, что качество работы функции зависит от освещенности в комнате.

Новый пылесос также оснастили обновлёнными датчиками, которые могут определять размер и количество частиц на основе их вибраций

Новинка оснащена дисплеем, информирующим пользователя не только о режиме работы и остатке заряда АКБ, но и о характеристиках собираемого мусора в формате инфографики: так можно понять, какая именно грязь преобладает в вашем доме.