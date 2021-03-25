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Инженеры разработали лазерный пылесос

Компания Dyson представила новую модель беспроводного пылесоса — V15 Detect с лазером, подсвечивающим всю пыль.

В новом пылесосе лазер установлен под углом 1,5° и проходит на высоте 7,2 мм от очищаемой поверхности: даже самые мелкие частицы пыли будут заметны, независимо от типа и цвета напольного покрытия.

Компания уточнила, что качество работы функции зависит от освещенности в комнате.

Новый пылесос также оснастили обновлёнными датчиками, которые могут определять размер и количество частиц на основе их вибраций

Новинка оснащена дисплеем, информирующим пользователя не только о режиме работы и остатке заряда АКБ, но и о характеристиках собираемого мусора в формате инфографики: так можно понять, какая именно грязь преобладает в вашем доме.

25 марта, 2021 | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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