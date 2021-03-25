«Хотела бы мужчину помоложе»: Джейн Фонда рассказала о своих сексуальных фантазиях

83-летняя Джейн Фонда всегда отличалась откровенностью в беседах с журналистами, будь то выражение гражданской позиции или личная жизнь. Не стало исключением и новое интервью актрисы журналу Harper’s Bazaar. В нем звезда призналась, что сожалеет о недостатке интимных моментов в своей жизни, и даже поделилась своими сексуальными фантазиями.

Джейн Фонда

Отсутствие близости — я вроде как смирилась с этим. Я не хочу снова вступать в отношения, в сексуальные отношения. У меня нет такого желания. Думаю, что я не способна на близость. Дело не в мужчинах, а во мне. Если бы парень подошел и сказал: «Давай, Фонда, покажи себя», я бы в страхе убежала. Фантазирую ли я? Да, и вот моя фантазия.

Я встречаю профессора или исследователя, кого-то из этой области, кто действительно способен любить, лелеять женщину, чтобы я могла проверить себя и посмотреть, могу ли я еще. Я думаю, что, может быть, теперь смогу, но проблема в том, что я хочу мужчину помоложе. Разве это не ужасно? Дело в коже. Я бы хотела мужчину помоложе, но это напрасно,

— призналась Джейн.

Джейн Фонда в молодости

Актриса также пояснила, почему так считает.

Я очень рада, что мне больше никогда не придется раздеваться перед кем-либо, даже при свечах. И если бы пришлось — я имею в виду, что в моей фантазии мужчина моложе меня, — так это было бы еще труднее. Я совершенно честна. Я бы хотела, чтобы это было неправдой,

— самокритично отметила Фонда.

Актриса также рассказала о своем браке с медиамагнатом Тедом Тернером (они были женаты с 1991 по 2001 год).

Тед Тернер и Джейн Фонда

Отчасти я завязываю отношения с мужчиной, потому что я чувствую, что он может вести меня по новому пути. Меня привлекают люди, которые могут научить меня чему-то и чья жизнь отличается от моей, поэтому я отдаюсь этому. Прежде всего, я хочу сделать ему приятно. Это проблема. Когда я вышла замуж за Теда… Я хочу сказать, что выйти замуж за Теда — все равно что выйти замуж за 15 человек!

Вы должны научиться охотиться, и я научилась этому. Вы должны научиться ловить рыбу, что я и сделала. Ему нравилось, когда я сексуально одета, и я так и делала. И так далее. Зачем быть с Тедом Тернером, если ты не собираешься позволить себе погрузиться в его реальность и извлечь из нее уроки? И я рада, что сделала это,

— рассказала Джейн.