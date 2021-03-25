Дженнифер Лопес и Алекс Родригес делают все возможное, чтобы сохранить свои отношения

51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес кризис в своих отношениях пока еще не преодолели, однако они делают все возможное, чтобы остаться вместе, отмечает источник издания People.

В субботу бывший бейсболист уже во второй раз за последние несколько дней прилетел в Доминиканскую Республику, где певица и актриса сейчас снимается в фильме Shotgun Wedding.

Он вернулся, чтобы провести с ней вместе несколько дней. Он очень старается и хочет, чтобы Дженнифер была счастлива,

— отметил инсайдер.

Съемки Лопес продлятся еще несколько недель, а Родригес в скором времени будет вынужден вернуться в Майами, так как 1 апреля там стартует новый сезон Главной лиги бейсбола. Тем не менее, по словам источников, пара делает все возможное, чтобы для каждого их отношения были в приоритете.

Несмотря на это, Дженнифер не носит помолвочное кольцо, которое возлюбленный подарил ей в честь их помолвки на Багамских островах в 2019 году. Во всяком случае, на снимках в фотосессии она позировала без него.

О проблемах в отношениях пары стало известно около двух недель назад. Тогда западные СМИ сообщили, что влюбленные расстались. Однако Алекс и Дженнифер эти новости опровергли и выпустили официальное заявление, в котором сообщили, что они по-прежнему вместе. При этом певица и спортсмен дали понять, что они действительно столкнулись со сложностями в своих отношениях.

По словам инсайдеров, Лопес была рада видеть возлюбленного, когда он прилетел к ней первый раз на съемки. Папарацци даже удалось заснять, как пара целовалась. Тем не менее говорить об окончательном воссоединении пока рано.

Как рассказала близкая подруга Лопес изданию People, Дженнифер уже полгода раздумывала над тем, чтобы расстаться с Алексом. Но сейчас она, похоже, передумала.

Она счастлива, что они с Алексом все еще вместе,

— делится инсайдер.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес вместе уже четыре года. У них обоих есть по двое детей от предыдущих браков, которые за время отношений своих родителей успели сблизиться и стали настоящей семьей.