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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес делают все возможное, чтобы сохранить свои отношения

51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес кризис в своих отношениях пока еще не преодолели, однако они делают все возможное, чтобы остаться вместе, отмечает источник издания People.

В субботу бывший бейсболист уже во второй раз за последние несколько дней прилетел в Доминиканскую Республику, где певица и актриса сейчас снимается в фильме Shotgun Wedding.

Он вернулся, чтобы провести с ней вместе несколько дней. Он очень старается и хочет, чтобы Дженнифер была счастлива,

— отметил инсайдер.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Съемки Лопес продлятся еще несколько недель, а Родригес в скором времени будет вынужден вернуться в Майами, так как 1 апреля там стартует новый сезон Главной лиги бейсбола. Тем не менее, по словам источников, пара делает все возможное, чтобы для каждого их отношения были в приоритете.

Несмотря на это, Дженнифер не носит помолвочное кольцо, которое возлюбленный подарил ей в честь их помолвки на Багамских островах в 2019 году. Во всяком случае, на снимках в фотосессии она позировала без него.

Дженнифер Лопес

О проблемах в отношениях пары стало известно около двух недель назад. Тогда западные СМИ сообщили, что влюбленные расстались. Однако Алекс и Дженнифер эти новости опровергли и выпустили официальное заявление, в котором сообщили, что они по-прежнему вместе. При этом певица и спортсмен дали понять, что они действительно столкнулись со сложностями в своих отношениях.

По словам инсайдеров, Лопес была рада видеть возлюбленного, когда он прилетел к ней первый раз на съемки. Папарацци даже удалось заснять, как пара целовалась. Тем не менее говорить об окончательном воссоединении пока рано.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес 

Как рассказала близкая подруга Лопес изданию People, Дженнифер уже полгода раздумывала над тем, чтобы расстаться с Алексом. Но сейчас она, похоже, передумала.

Она счастлива, что они с Алексом все еще вместе,

— делится инсайдер.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес вместе уже четыре года. У них обоих есть по двое детей от предыдущих браков, которые за время отношений своих родителей успели сблизиться и стали настоящей семьей.

25 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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