ВОЗ: За неделю британский штамм коронавируса выявили еще в семи странах

«Британский» штамм коронавируса, который отличается более высокой заразностью, за неделю обнаружили в семи новых странах. Общее число стран, где циркулирует этот штамм, достигло 125, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Южноафриканский» штамм за неделю был обнаружен в 11 государствах (всего их стало 75), а «бразильский» захватил еще три страны и довел их число до 41.

Напомним, в январе ВОЗ назвала появление новых штаммов ожидаемым явлением и призвала страны расширить научные исследования мутировавшего вируса и делиться информацией с другими государствами.