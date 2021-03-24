Последний фильм Клинта Иствуда выйдет в октябре

Студия Warner Bros. назвала дату выхода нового фильма режиссера Клинта Иствуда – драмы «Мужские слезы», которая является экранизацией одноименного романа Ричарда Нэша, сообщает сайт segodnya.ua.

Премьера фильма состоится 22 октября, а кинотеатральный релиз в тот же день будет доступен на сервисе HBO Max. Легендарный режиссер также исполнит главную роль. Несмотря на свой почтенный возраст (Клинту Иствуду 90 лет!), он успешно совмещает режиссерскую работу и актерскую игру.

А пока звезда вестернов трудится в поте лица, предлагаем насладиться работой Клинта Иствуда, где он также выступил режиссером и сыграл главную роль – спортивной драмой Малышка на миллион. Фильм можно посмотреть прямо дома онлайн на OLL.TV.

В «Малышке на миллион» Клинт Иствуд сыграл роль спортивного тренера героини Хилари Суонк – нелюдимой официантки, которая решила заниматься боксом. Фильм получил четыре «Оскара» – как лучший фильм года, Клинту Иствуду вручили статуэтку за лучшую режиссуру, а Хилари Суонк и Моргану Фримену – за актерскую игру.

Возвращаясь к новому фильму режиссера, отметим захватывающий сюжет киноленты.

В «Мужских слезах» Иствуд играет роль экс-звезды родео и по совместительству никудышного коневода, который соглашается на необычную работу. По просьбе бывшего босса он отправляется в Мексику, где должен забрать сына у матери-алкоголички. Путешествие обратно в Техас для старика и юноши выйдет опасным и сложным, но в результате разочаровавшийся в жизни мужчина может обрести ее новый смысл. Эта поездка кардинально изменит главных героев.