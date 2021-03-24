Гвинет Пэлтроу рассказала о своей победе на «Оскаре»: «Пряталась три недели»

Гвинет Пэлтроу рассказала, как ощущала себя после первой победы на «Оскаре». Актриса получила награду в 1999 году за роль в фильме «Влюбленный Шекспир».

«В Лос-Анджелесе меня все очень поддерживали. После победы я почувствовала, как поднялась волна: ко мне было столько внимания, столько энергии закрутилось. Это было сложно выносить. Я тогда жила у родителей в Санта-Монике, и я буквально пряталась там три недели. Было столько суеты. Но я чувствовала себя одинокой, вот что странно. Это было самое непонятное, самое сюрреалистичное время. Тебе как бы стыдно за то, что ты получила номинацию. У тебя синдром самозванца, и ты думаешь: «Не верю, что это происходит. Я же не настолько хороша. Меня все ненавидят?» И хоть я не собиралась получать награду, это все равно было круто», — поделилась Гвинет.

В декабре Пэлтроу рассказывала, что после первой награды поняла, что «не так уж сильно любит актерскую работу».

«Я подумала: «Ладно, и кем я теперь должна быть? Кто я? Куда я иду?» Часть блеска актерской игры исчезла из-за высокого внимания ко мне, когда я была молодой голливудской актрисой. Я была ребенком, который переживал из-за заголовков в прессе, которого критиковали за все: за слова, за одежду. И к тому же с такой работой сложно пустить корни. Я тот еще домосед, я люблю своих старых друзей, люблю готовить, люблю тискать своих детей. Я не хочу сидеть одна где-нибудь в отеле в Будапеште шесть недель. Это просто не я», — поделилась Пэлтроу.