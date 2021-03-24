Disney повторно отложил премьеру «Черной вдовы»

Компания Disney перенесла премьеру фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон с 7 мая на 9 июля 2021 года. Об этом сообщается в твиттере стримингового сервиса Disney+.

Фильм выйдет одновременно и в кинотеатрах, и на платформе Disney+.

Также отложены премьеры фильмов «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом (с 21 мая на 13 августа), «Глубокие воды» с Беном Аффлеком (с 13 августа на 14 января 2022 года), «Kingʼs Man: Начало» (с 20 августа на 22 декабря) и некоторые другие, пишет Associated Press.

Disney уже во второй раз переносит премьеру «Черной вдовы». Изначально картина должна была выйти в прокат 1 мая 2020 года, ее отложили на год из-за пандемии коронавируса.