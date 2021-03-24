Байдена просят не допустить завершения строительства «Северного потока-2»

В частности, председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, и член этого комитета Джин Шахин сказали, что если проект будет завершен, то это даст российской стороне якобы слишком большой контроль над поставками энергоресурсов в Европу.

«Мы призываем вас использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить строительство газопровода», — написали сенаторы в письме.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американский лидер Джо Байден рассматривает возможность введения дополнительных санкций против газопровода «Северный поток-2» с целью не допустить завершения его строительства.

В свою очередь, по данным Bloomberg, команда Байдена ищет способы заблокировать проект строительства газопровода. По данным источников агентства, новые ограничения могут затронуть оператора строительства трубопровода, Nord Stream 2 AG. Под санкции может попасть и страховая компания, работающая с кораблями, задействованными в строительстве в Балтийском море, а также другие организации.