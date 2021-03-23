В РФ обвал рубля в преддверии масштабных американских санкций

Рубль и долговые бумаги правительства России обвалились на Московской бирже во вторник в отсутствии значимых новостей.Курс евро впервые с 1 марта превысил 90 рублей, а доллар пробил отметку 76 рублей (впервые с 4 февраля) на фоне распродажи облигаций федерального займа иностранными инвесторами, которая принимает панические масштабы.

Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, упал рекордно с августа прошлого года (на 0,66%) и обновил годовой минимум.

Пожар вспыхнул на межбанковском денежном рынке, где еще накануне резко начали расти ставки.

3-месячная ставка MosPrime взлетела на 12 базисных пунктов, до 5,05% годовых, ставки длинных валютных свопов подскочили на 13-15 б.п., стоимость межбанковских кредитов овернайт шагнула вверх на 10 б.п.

Во вторник рост продолжается. «Похоже, санкции на ОФЗ — дело решенное, — отмечает президент ACI Russia Сергей Романчук. — Даже короткие ставки — в космосе, который не объяснить прогнозными значениями ключевой ставки исходя из какого-то чисто экономического прогноза».

От вложений в рубли и рублевые госбумаги активно избавляются нерезиденты, указывает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Деньги от продажи, похоже, идут на покупку валюты. Возможно, крупные ребята знают более нас о предстоящих санкциях», — пишет президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

На 12.56 мск курс доллара с расчетами «завтра» растет на 1,32 рубля, до 76,24 рубля. Евро дорожает на 1,17 рубля, до 90,58 рубля.

Возможно, рынок рассчитывает на более жесткий сценарий санкций, чем предполагалось изначально, — с запретом не только инвестировать новые выпуски, но и совершать операции со старыми, предполагает Коган.

Возможно, кто-то боится, что отдельные банки будут отключены от SWIFT или отрезаны от зарубежных корсчетов, что равносильно запрету проводить проводить операции в валюте.

«Пока можно только гадать, — признает Коган. — Однако системность продаж и одновременного с этим продажа рублей говорит о многом. Это не случайно».

Накануне рубль потерял 1,1%, возглавив падение валют развивающихся стран, дружно подешевевших вслед за турецкой лирой.

Во вторник масла в огонь подливает нефть, обновляющая минимумы с середины февраля. Фьючерсы на Brent дешевеют на 3,56%, до 62,34 доллара за баррель, контракты на WTI падают на 3,43%, до 59,43 доллара за бочку.

Ключевое сопротивление для рубля — отметка 76,35 за доллар, если этот рубеж не устоит, откроется дорога к курсу в районе 80 рублей, говорит аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Рубль «так и не смог оправиться после заявлений Байдена», отмечает он: президент США назвал Владимира Путина «убийцей» и пообещал ему «расплату» за вмешательство в выборы.

Новые санкции Вашингтон объявит на этой неделе и, по словам источников Bloomberg, рассматриваются меры вплоть до заморозки активов олигархов в запрета на операции с российским госдолгом.

Нерезиденты начали активно выходить с рынка ОФЗ еще в феврале, сбросив бумаги на 74 млрд рублей (по данным ЦБ РФ).

В начале марта распродажа продолжилась. На минувшей неделе отток составил 23,7 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбербанк CIB на основе статистики Национального расчетного депозитария.