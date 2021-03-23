Сын Вина Дизеля сыграл в новом «Форсаже»

В предстоящем девятом «Форсаже», который никак не доберется до экранов из-за пандемии, как оказалось, сыграл десятилетний сын Вина Дизеля. Он изобразил Дома Торетто во флэшбэках про его детство.

Напомним, в девятой части франшизы помимо злодейки из восьмого фильма в исполнении Шарлиз Терон также появится новый антагонист, которого сыграл рестлер Джон Сина. Он окажется братом Дома, о существовании которого тот не знал.

Видимо, чтобы пролить свет на факт существования брата, в сюжете будут присутствовать флэшбэки, отсылающие в детство Доминика Торетто. Там-то и появится сын Вина Дизеля Винсент Синклер.

Напомним, из-за пандемии релиз картины, изначально должной выйти еще весной 2020, сперва был намечен на май 2021, а недавно снова перенесен. В американском прокате фильм запланирован на июнь, однако украинские дистрибьюторы сообщили, что у нас «Форсаж 9» таки выйдет в мае, а именно 20 мая. Правда, это сообщение было до последнего, то есть текущего локдауна.