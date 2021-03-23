Статус официального Партнера Google: требования к кандидату и преимущества

В начале 2021 года агентство интернет-маркетинга iPapus Agency официально получило статус Google Partners. Это весомое достижения для всех, кто работает в сфере интернет-рекламы, которое открывает множество преимуществ.

Среди требования, которые выдвигает Google для получения указанного статуса, следующие:

Вступление в программу Google Partners;

Сертификация – минимум 50% сотрудников компании-специалистов по Google Ads рекламе, должны иметь сертификаты Google Рекламы. В iPapus трое специалистов этого направления и все из них сертифицированы по всем типы рекламы – Поисковая сеть, Контекстно-медийная сеть, Видео, Покупки;

Сумма расходов – расходная часть компании за 90 дней по всем управляемым аккаунтам должна составлять не менее 10 000$ (долларов США). iPapus Agency давно перешли порог уже в 20 000$;

Эффективность – показатель оптимизации управляющего аккаунта Google Рекламы должен быть не менее 70%.

В чем преимущества для компании и клиентов?

Учитывая критерии, указанные Google для приобретения статуса Партнера, можно прийти к простому выводу — вложенные клиентами iPapus средства в рекламу приносят значительно большую прибыль, нежели, если бы клиент пользовался услугами компании, которая не является Партнером. Отзывы о работе и результаты эффективности iPapus Agency говорят за себя.

Заслуженный статус

iPapus Agency – международная компания, специализирующаяся на интернет-маркетинге, чей опыт работы достигает 12 лет. Будучи основанной ТОП экспертом в рейтинге крупнейшей Фриланс биржи fl.ru, который за 10 лет вывел в ТОП Google/Яндекс более 1500 проектов, компания обладает именем с идеальной репутацией.

Лучший показатель нашей работы – темпы роста бизнеса наших клиентов:

287-процентный прогресс SEO трафика за однолетний период взаимодействия с нашей командой (Lakestone);

увеличение в 80 раз поискового трафика за двухлетний период сотрудничества с нами (Xiaomi);

рост количества просмотров сайта в 2,5 раза всего за 4-месячный период работы наших специалистов (SoloRentaCar).

Результаты нашей работы и числовой рост бизнес-показателей наших клиентов подкрепляются еще и сотней теплых слов, которые мы получаем. Что именно о нас говорят, можно прочесть по ссылке https://www.fl.ru/users/royk/portfolio/. Позаботьтесь о том, чтоб выделить достаточно времени для этого, ведь у нас 270+ реальных отзывов.

Контакты iPapus Agency:

Сайт: https://ipapus.com/

Email: contact@ipapus.com