Фанатов удивило сходство 47-летней модели без косметики с ее юной дочерью

В серии из четырех снимков 47-летняя манекенщица позирует без макияжа с 16-летней Лени в салоне автомобиля. «Все естественное», — подписала Клум пост, который набрал 230 тысяч лайков. Она также уточнила в хештегах, что на фотографиях отсутствует ретушь.

Читатели издания заметили сильное сходство во внешности родственниц и высказались об этом в комментариях под материалом. «Как две капли воды!», «В этой семье очень хорошие гены. Ее матери за 70, а она прекрасно выглядит», «Будто две сестры», «Очень похожи, но я не верю, что на фото нет фильтров», — писали они.