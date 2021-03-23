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Фанатов удивило сходство 47-летней модели без косметики с ее юной дочерью

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала селфи, на котором она запечатлена вместе с юной дочерью, и удивила своих подписчиков. На кадр в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

В серии из четырех снимков 47-летняя манекенщица позирует без макияжа с 16-летней Лени в салоне автомобиля. «Все естественное», — подписала Клум пост, который набрал 230 тысяч лайков. Она также уточнила в хештегах, что на фотографиях отсутствует ретушь.

Читатели издания заметили сильное сходство во внешности родственниц и высказались об этом в комментариях под материалом. «Как две капли воды!», «В этой семье очень хорошие гены. Ее матери за 70, а она прекрасно выглядит», «Будто две сестры», «Очень похожи, но я не верю, что на фото нет фильтров», — писали они.

23 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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