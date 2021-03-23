Дэниел Рэдклифф сыграет необычную для себя роль в фильме

Британский актер Дэниэл Рэдклифф сыграет злодея в приключенческом комедийном боевике «Затерянный город Д». Также в фильме будут играть Сандра Буллок и Ченинг Татум.

Дэниел Рэдклифф дополнил актерский состав нового фильма от студии Paramount Pictures «Затерянный город Д». Ранее уже было объявлено, что главные роли в фильме сыграют Сандра Буллок и Ченнинг Татум.

Рэдклифф сыграет злодея, который попытается похитить главных героев.

«Затерянный город Д»: сюжет фильма

В гуще событий – автор романа, которая случайно попала внутрь собственной книги. Она убеждена, что нет ничего хуже, чем застрять в джунглях с моделью из обложки к своему роману. Но за героями начинается охота.

Приключения, которые ожидают героев, убедят их, что жизнь может быть значительно многограннее, интереснее и романтичнее, чем любая вымышленная, завернутая в бумажную обложку.

Кто работает над созданием фильма и когда его ожидать:

Режиссерами фильма Paramount стали Адам и Аарон Ни.

Над проектом также работают Данная Фокс, Сет Гордон и Лиза Чейзин.

Среди продюсеров фильма выступает и сама Сандра Буллок.

Конкретную дату выхода ленты пока не называют. Но, судя по сайту IMDb, ее планируют показать зрителям уже в 2022 году.