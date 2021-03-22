Жена Брюса Уиллиса поздравила его с 12-й годовщиной брака: «Люблю этого парня до Луны и обратно»

Вчера 66-летний Брюс Уиллис и 42-летняя Эмма Хеминг отметили очередную годовщину со дня своей свадьбы. Ровно 12 лет назад они обменялись клятвами любви и верности и с того момента больше не расставались. По случаю семейного праздника Эмма опубликовала в инстаграме новое трогательное фото с мужем, на котором будто что-то нежно шепчет ему на ухо. В подписи к нему актриса рассказала, что далеко не все из проведенных ею с Уиллисом лет в браке были безоблачными.

Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг

Я действительно люблю этого парня до Луны и обратно! Хотя были времена, когда я с удовольствием высадила бы его на Луне и вернулась бы на Землю одна. Ведь так и выглядят 12 лет брака, верно? У нас было много фантастических взлетов и унылых падений. Но он — абсолютно мой человек. Нет никого, с кем бы я хотела пройти через эту безумную вещь, называемую браком, кроме него. Он — моя семья. Он и дал мне семью, а также многое другое. Я мечтала о нем и люблю его до глубины души. С 12-й годовщиной, мой сладкий,

— поздравила Эмма мужа с праздником.

Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг и дочерьми

Еще один милый пост супругу Хеминг посвятила несколькими днями ранее, в его день рождения. 19 марта она также опубликовала их совместное фото, назвав Брюса самой большой любовью в своей жизни:

С днем рождения, самая большая любовь в моей жизни. Этот парень вошел в мою жизнь и перевернул ее с ног на голову. С тех пор каждый день вывернут наизнанку — это довольно утомительно! Но он самый великий человек из тех, кого я знаю, и я каждый божий день благодарю за него звезды.

С 66-летием Брюса Уиллиса в прошлую пятницу поздравила и его бывшая жена Деми Мур. Она опубликовала в инстаграме фото, на котором они позируют вместе с Брюсом и их общими дочерьми, и сопроводила его трогательным комментарием:

С днем рождения, БУ! Ты единственный в своем роде! Невероятно благодарна за то, что ты поделился со мной этими тремя прекрасными девушками, и за наши смешанные семьи.

Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерьми и друзьями

Напомним, что Брюс Уиллис и Деми Мур были вместе с 1987 по 1998 год, родили трех дочерей и официально оформили развод только в 2000-м. После расставания бывшие супруги остались в теплых дружеских отношениях: Деми даже присутствовала на свадьбе Уиллиса и Хеминг в 2009 году. В браке Брюс и Эмма воспитывают двух маленьких дочерей — восьмилетнюю Мейбел и шестилетнюю Эвелин. Два года назад супруги повторно обменялись клятвами любви и верности на церемонии для самых близких, которая прошла на островах Теркс и Кайкос.

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