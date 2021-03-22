У Байдена есть право заблокировать кредиты России — аналитики

Американские санкции могут и не убедить Россию отказаться от предполагаемого вмешательства в выборы и кибератак в краткосрочной перспективе, но продемонстрируют готовность Вашингтона привлекать Кремль к ответу за злонамеренные действия, считают аналитики.

Президент Джо Байден пообещал, что президент России Владимир Путин «заплатит» за свои действия. Как ожидается, уже на этой неделе будут введены новые санкции, которые могут варьироваться от замораживания американских активов россиян до ограничения возможностей Москвы по выпуску суверенного долга.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы и организацию кибератаки с использованием ПО SolarWinds Corp для проникновения в правительственные сети.

Кремль также отвергает сообщения о том, что он предлагал боевикам Талибана награду за убийство американских войск в Афганистане.

Хотя президенты двух стран быстро договорились о продлении договора СНВ-III, Байден занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Путину, чем его предшественник Дональд Трамп. Лидеры двух стран не скрывают своих разногласий.

На прошлой неделе Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Российский лидер ответил детской дразнилкой «кто как обзывается, тот так и называется».

По мнению аналитиков, санкции вряд ли послужат сдерживающим фактором для России, и необходимо укрепить американское общество, чтобы противостоять кампаниям дезинформации, подобным той, которую, согласно выводам разведки, проводила Москва с целью повлиять на результаты выборы 2020 года.

Россия не особо тщательно скрывала свои попытки повлиять на выборы, предполагая, что такие усилия уже стали привычной частью жизни, отмечает Эндрю Вайс из Фонда Карнеги за международный мир.

«Это долгосрочная проблема для западных обществ, и мы не должны ожидать, что администрация волшебным образом решит ее», – сказал он. По словам Вайса, Вашингтон хотел показать, что следит за этой деятельностью и намерен предавать ее огласке.

Бывший американский чиновник, выступивший на условиях анонимности, также отмечает, что, санкции могут и не изменить поведение Москвы в краткосрочной перспективе, но считает полезным провести четкие границы недопустимого.

«Их политика в отношении России призвана отбить у России желание рисковать, выделить небольшие области, где есть возможности для сотрудничества, а также продемонстрировать с помощью конкретных и своевременных ответных мер, что поведение России никогда не останется без последствий, – сказал источник. – При администрации Трампа было не так».

В арсенале Байдена есть следующие санкционные инструменты:

— Президентский указ № 13848, позволяющий правительству заморозить находящиеся в юрисдикции США активы любого иностранного физического или юридического лица, которое было уличено в прямом или косвенном вмешательстве в американские выборы;

— Президентские указы № 13757 и № 13694, позволяющие замораживать активы лиц, участвующих в кибернетической деятельности из-за границы, создавая угрозу для национальной безопасности, внешней политики, экономики или финансовой стабильности США;

— Указ № 13818, реализующий положения Закона Магнитского и позволяющий Вашингтону вводить визовые и финансовые санкции в отношении иностранцев, которые нарушают права человека или занимаются коррупцией;

— Принятый в 1991 году закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения, который, среди прочего, позволяет президенту запретить американским банкам предоставлять заемные средства странам, применившим химическое оружие.

После того, как британское правительство обвинило Россию в использовании нервно-паралитического агента «Новичок» при покушении на бывшего шпиона Сергея Скрипаля,

Трамп под давлением Конгресса запретил американским банкам участвовать в первичном рынке нерублевого суверенного долга России.

Байден мог бы пойти дальше, распространив ограничения на рублевый долг или на вторичный рынок, хотя это было бы серьезным шагом.

Кремль обвинил британские спецслужбы в инсценировке нападения на Скрипаля с целью разжечь антироссийскую истерию.

Анонимный источник в Конгрессе отметил, что санкции в целом не обладают большой эффективностью и что ограничения по суверенному долгу России вряд ли окажут большое влияние «на расчеты Путина относительно применения отравляющих веществ».

Однако Дэн Фрид, ранее занимавший высокие дипломатические посты в Европе, убежден, что Путин «рационален в рамках собственной системы взглядов и умеет просчитывать риски и выгоды».

«Если он увидит сильную и организованную реакцию Запада, он будет учитывать это в своих расчетах, – считает Фрид. – Из советской истории мы знаем, что продолжительное давление в сочетании с внутренней стагнацией политического и экономического характера могут привести к стратегической переоценке со стороны руководства России».

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