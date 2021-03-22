Орландо Блум признался, что у него очень мало секса

В новом интервью The Guardian 44-летний Орландо Блум разоткровенничался о своей интимной жизни с 36-летней Кэти Перри, с которой они, по слухам, уже связали себя узами брака. Так, актер признался, что рождение у них с певицей дочери Дейзи в августе прошлого года поменяло их приоритеты. На вопрос, как часто он с Перри занимается сексом, Блум ответил, что интимной близости у них слишком мало.

Секса у нас недостаточно. У нас только что родился ребенок,

— объяснил он.

Откровенно о личной жизни Блум рассказывает не в первый раз. Год назад в одном из интервью он признался, что воздерживался от секса в течение шести месяцев, пока не встретил Кэти. По словам актера, этот опыт помог ему изменить отношение к женщинам, однако он добавил, что это не было полезным для здоровья, поэтому советовать такую практику другим он вряд ли будет.

Сейчас Блум сосредоточен на воспитании младшей дочери (у актера также есть 10-летний сын Флинн от Миранды Керр). Актер признался, что теперь испытывает меньше беспокойства и тревоги, нежели это было с сыном, и больше времени проводит с дочерью — повседневная рутина ему очень нравится.

Своим родительским опытом он делится и с возлюбленной, для которой их дочка стала первым ребенком.