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Орландо Блум признался, что у него очень мало секса

В новом интервью The Guardian 44-летний Орландо Блум разоткровенничался о своей интимной жизни с 36-летней Кэти Перри, с которой они, по слухам, уже связали себя узами брака. Так, актер признался, что рождение у них с певицей дочери Дейзи в августе прошлого года поменяло их приоритеты. На вопрос, как часто он с Перри занимается сексом, Блум ответил, что интимной близости у них слишком мало.

Секса у нас недостаточно. У нас только что родился ребенок,

— объяснил он.

Откровенно о личной жизни Блум рассказывает не в первый раз. Год назад в одном из интервью он признался, что воздерживался от секса в течение шести месяцев, пока не встретил Кэти. По словам актера, этот опыт помог ему изменить отношение к женщинам, однако он добавил, что это не было полезным для здоровья, поэтому советовать такую практику другим он вряд ли будет.

Кэти Перри и Орландо Блум

Сейчас Блум сосредоточен на воспитании младшей дочери (у актера также есть 10-летний сын Флинн от Миранды Керр). Актер признался, что теперь испытывает меньше беспокойства и тревоги, нежели это было с сыном, и больше времени проводит с дочерью — повседневная рутина ему очень нравится.

Своим родительским опытом он делится и с возлюбленной, для которой их дочка стала первым ребенком.

22 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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