Кристофер Нолан сходил в кинотеатр на необычный фильм

Впервые за год в США открыли кинотеатры. Голливудский кинорежиссер Кристофер Нолан не упустил возможности посмотреть ленту на большом экране. И для этого он выбрал фильм «Иуда и Черный мессия».

Кинорежиссер пообщался и сфотографировался со сторонниками в холле, которые его узнали. По словам очевидцев, вместе с женой Эммой Кристофер Нолан посетил показ фильма «Иуда и Черный мессия».

Как известно, Кристофер Нолан – сторонник просмотра фильмов именно в кинотеатрах. Он одним из немногих режиссеров выступил против того, чтобы его картины представляли на стримингових платформах. Поэтому появление Нолана в кинотеатре Лос-Анджелеса не вызывало недоумение.

В студиях все знают, что люди любят ходить в кино. Они вернутся в кинотеатры, когда это будет возможно… Мы уже это видели в других странах с нашим фильмом «Тенет», который собрал более 300 миллионов долларов на международном кинорынке, — заявлял Кристофер Нолан.

«Иуда и Черный мессия»: что известно о фильме

Лента расскажет о преступнике Уильяме О’Ниле, которому грозит заключение. Чтобы спастись и остаться на свободе, он соглашается на опасную сделку ФБР. Фактически Уильям становится агентом под прикрытием, который должен следить за радикальной организацией «Черные пантеры». Парень и сам становится ее участником, втирается в доверие к лидеру Фреду Хэмптону и сеет раздор внутри. Но очень быстро мелкие задачи О’Нила превращаются в планирование убийства.

Главные роли в фильме Шака Кинга получили:

Дэниел Калуя

Лейки Стэнфилд

Джесси Племонс

Доминик Фишбек

Эштон Сандерс

Фильм «Иуда и Черный мессия» стал номинантом Оскара-2021 Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду . Лента попала сразу в несколько категорий, в частности, она поборется за победу как «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший саундтрек» и «Лучшая операторская работа».