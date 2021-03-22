Как американцы собирались лететь на Марс в ядерном крейсере — проекты 1959-61 «Гиперион» и «Урания»

Еще в период президента Эйзенхауэра в США началась проработка потенциальных и амбициозных космических проектов будущего. ИХ масштабы поражали воображение, в принципе не базируясь на реальных экономических просчетах для налогоплательщиков. Но если б хотя бы один из них был бы реализован даже 20 лет спустя, космос сегодня выглядел бы иначе.

Уже в 1959 году по заданию компании Convair для руководства молодой еще тогда организации НАСА была осуществлена проработка большого межпланетного космического корабля на ядерном двигателе. Сам двигатель на тот момент был скорее гипотетическим. Но проект предполагал и более детальный анализ в рамках будущих амбициозных космических исследований.

Увы, детали отрывочны, а некоторые источники не согласуются друг с другом. Концепция представляла собой твердотопливную ядерную тепловую ракету («Маршевый корабль»), которая выполнила бы быструю разведку Марса и Венеры. Компоненты химического ускорителя должны были быть собраны на орбите, потому что даже в то время НАСА серьезно опасалось создания ядерной ступени «земля-орбита». В одних версиях первая ступень — химическая, в других — ядерный двигатель проекта Гелиос . Миссия предусматривала флот из трех-четырех космических ядерных кораблей для взаимной поддержки.





Предполагалось что масса такого ядерного корабля составит порядка 900 тонн. Скорость, согласно проекту могла достигать 30 км/сек, что даже на сегодняшний день является фантастическим показателем для межпланетных перелетов.

Аппараты стартовали бы с орбиты 300 морских миль (600 км) . Чтобы быстро пройти пояс Ван Аллена и ограничить гравитационные потери во время маневра вылета, требуется мощная разгонная тяга, предполагали проэктанты, которую обеспечивает двигатель Helios при тяге 650 000 фунтов или выше (2 900 000 Н, тяга мощность 12 гигаватт). Разгонный двигатель слишком мощный и тяжелый для последующих маневров, сбрасывается вместе с разгонными баками после достижения необходимой гиперболической скорости полета.

В дальнейшем корабль разгонялся бы с помощью электрохимического двигателя на ядерной накачке. На обитаемом модуле, который находился бы на расстоянии 150 метров от двигательной установки и был бы экранирован от радиации за счет вращения создавалась бы искусственная радиация.

Первоначальный проект получил уже свое развитие в 1961 году, когда все еще рассматривались различные варианты создания межпланетных космических кораблей.

Urania , проект Convair / General Dynamics 1960 года для пилотируемого гибридного исследовательского космического корабля предполагалось оснастить комбинированным химическим / ионным двигателем. Здесь уже присутствует и проработка высадки американских астронавтов на Марс, но пока оценочная по затратам. А затраты оказалтсь колоссальными. Вес обитаемого корабля, который удалось бы доставить ан орбиту Марса должен был составить порядка 82 тонн. Полеты должны были длиться 460 дней с 20-дневным временем пребывания на орбите Марса.

Весь космический корабль должен был иметь массу 979 000 кг и массу в сухом состоянии 278 000 кг. Модуль обитания с расходными материалами для экипажа из шести человек весит 35 320 кг, что составляет массу пакета полезной нагрузки за вычетом массы модуля экскурсии на Марс и модуля входа на Землю. Полезная нагрузка упакована примерно на четвертой ступени. Центрифуга с искусственной гравитацией представляет собой замкнутое кольцо, содержащее две тросовые тележки, движущиеся по внутренней поверхности цилиндрических рельсов. На первой и второй ступенях предполагалось установить прорабатываемые твердотопливные ядерные двигатели Phoebus, которые начали разрабатывать в примерно тот же период для глобальной ядерной крылатой ракеты.

Ниже вы можете получить представления о посадочном комплексе и экскурсионном модуле для высадки на Марс.

Модуль обитания с расходными материалами для экипажа из шести человек весил 35 320 кг, что составляет массу пакета полезной нагрузки за вычетом массы модуля экскурсии на Марс и модуля возвращения на Землю. Что интересно, возвращаемый модуль внешне был немного похож на аналогичный для проекта «Аполлон», но больше в размерах, для того, чтобы вместить всех членов экипажа. Эти проектные наработки и будут в дальнейшем использованы для создания лунной программы НАСА.

Центрифуга с искусственной гравитацией представляла собой замкнутое кольцо, содержащее две тросовые тележки, движущиеся по внутренней поверхности цилиндрических рельсов.

Возвращение космонавтов предполагало также разгон и торможение с помощью дополнительного ядерного двигателя.

Аналогично, для масса полезной нагрузки » Урании» для полета на Венеру составила бы уже 42 180 кг, без возможности посадки на планету.

Стоит отметить, что эти корабли предполагалось сделать универсальными, для освоения различных планет Солнечной системы, согласно замыслов разработчиков. Целые флотилии кораблей бороздили бы космическое пространство осуществляя исследовательскую деятельность и доставки грузов. Однако еще на этапе проработки концептов стала понятной запредельная стоимость такой программы, сопоставимой с общим бюджетом США тех времен на оборону.

Оно было бы совершенно непосильным бременем для налогоплательщиков и все проекты отложили в долгий ящик, занявшись более просто задачей для НАСА — высадкой на Луну, которая по стоимости хоть и была на порядок дешевле, но тем не менее не окупилась даже на десятую часть, не смотря на технологические решение и ноу-хау для других отраслей экономики.

Виталий Рождаев. Русский Еврей.