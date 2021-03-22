Байден начал пересмотр решений Трампа по торговле с Китаем

Новая американская администрация проводит пересмотр определенных решений, принятых предыдущим президентом США Дональдом Трампом и касавшихся торгово-экономических отношений с Китаем. Это подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в пятницу перед журналистами в Анкоридже (штат Аляска) по завершении американо-китайских переговоров высокого уровня.

«По экономике, торговле, технологиям мы сказали [китайским] партнерам, что пересматриваем эти вопросы, проводя тесные консультации с Конгрессом, союзниками и партнерами. И мы двинемся вперед по этим вопросам таким образом, который в полной мере защищает и продвигает интересы нашей рабочей силы и нашего бизнеса», — заявил Блинкен. Он воздержался от дальнейших комментариев и не уточнил, когда можно ждать решений нынешнего президента США Джо Байдена по торгово-экономическим связям с КНР.

На стартовавшие в четверг переговоры в Анкоридж прибыл вместе с Блинкеном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави являлись министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Пятница стала вторым и завершающим днем этих встреч.

В конце января Белый дом сообщал, что Байден изучит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных при Трампе.

Администрация Трампа ввела пошлины на импорт китайских товаров объемом в 370 млрд долларов в год, вынудив Китай заключить торговую сделку в январе 2020-го. Пекин, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов — в течение второго года действия соглашения.

В августе 2020 года Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки США с Китаем «провалилась». Однако в декабре прошлого года, уже после победы на выборах, он указал, что не планирует «каких-либо незамедлительных действий» по изменению сделки или пошлин на китайские товары.