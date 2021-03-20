Ученые: Некоторые люди стареют значительно быстрее

Старение не начинается внезапно в возрасте 60 лет, это процесс на всю жизнь. При этом некоторые люди стареют быстрее, чем другие, рассказали ученые из Университета Дьюка в Дареме, материал опубликован на портале MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные более 1 000 новозеландцев — с рождения в 1970-х годах до 45 лет, в том числе изучили темпы их биологического старения с 26 лет с учетом таких показателей, как жировые отложения, здоровье сердца, объем легких, маркеры воспаления в крови и кариес.

Оказалось, что люди сильно различаются по степени биологического старения: одни участники эксперимента прибавляли только 0,4 биологического года за каждый хронологический год (самый медленный темп старения), другие прибавляли почти 2,5 биологического года за год (быстро стареющие). Последние по сравнению со своими сверстниками уже к 45 годам двигались медленнее, имели меньшую силу захвата и проблемы с равновесием, зрением и слухом, наблюдались также различия в умственной остроте испытуемых.

В целом, отмечают эксперты, расхождение по темпам старения начинается в молодом возрасте — примерно в 25 лет. А к 45 годам разница становится очевидной — «быстро стареющие» не только чувствуют себя хуже, но и выглядят намного старше своего возраста и сверстников с замедленным темпом старения.