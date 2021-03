Стало известно, когда выйдет вторая часть фильма «Веном»

После неожиданного триумфа фантастического боевика 2018 года «Веном» («Venom») продюсеры решили выпустить еще два фильма. Один из них скоро выйдет на широкие экраны, и вот когда именно.

Компания Sony Pictures объявила, что продолжение истории про журналиста Эдди Брока, которого сыграл Том Харди, должно выйти 17 сентября 2021 года.

Новый супергеройский фильм будет называться «Веном: Да будет Карнаж» («Venom: There Will Be Carnage»). Ожидается, что во второй части главный герой, которым завладел инопланетный симбиот, будет бороться с серийным убийцей по прозвищу Карнаж, которого сыграет Вуди Харрельсон.

Также в продолжении появится актриса Мишель Уильямс, которая играет возлюбленную Эдди Брока, и Род Скотт.