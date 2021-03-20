«  
  »

Россиян ждет еще налог на смерть

По мнению авторов законопроекта, сейчас гарантированный перечень ритуальных услуг слишком мал, поэтому о красивом уходе из жизни свинособакам предлагают заботиться о самостоятельно.

Планируется, что с момента поступления на работу каждый гражданин РФ будет ежемесячно отчислять в казну определенную сумму, какую пока не решили. Кроме того, вскоре могут появиться электронные карты кладбищ РФ, чтобы можно было забронировать места заранее. И это не шутка! Над законопроектом сейчас кипит работа, а внести его в карманную госдуму планирует до 1 декабря.

20 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  