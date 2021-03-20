Россиян ждет еще налог на смерть

По мнению авторов законопроекта, сейчас гарантированный перечень ритуальных услуг слишком мал, поэтому о красивом уходе из жизни свинособакам предлагают заботиться о самостоятельно.

Планируется, что с момента поступления на работу каждый гражданин РФ будет ежемесячно отчислять в казну определенную сумму, какую пока не решили. Кроме того, вскоре могут появиться электронные карты кладбищ РФ, чтобы можно было забронировать места заранее. И это не шутка! Над законопроектом сейчас кипит работа, а внести его в карманную госдуму планирует до 1 декабря.