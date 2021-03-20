Суд арештував майно та 100% акцій АТ “Мотор Січ” Том Холланд признался, о какой роли он всю жизнь мечтает » Почему глава НБУ Шевченко уголовный преступник Сейчас я вам докажу на пальцах, почему глава НБУ не просто подлец, но и преступник, который действует в интересах Коломойского. Вчера издание Kyivpost сообщило, что против зампреда НБУ Екатерины Рожковой (и еще каких-то сотрудников Нацбанка) открыто уголовное дело по обвинению в государственной измене. Kyivpost получило документы из Генеральной прокуратуры. Причиной открытия уголовного дела стало привлечение командой Гонтаревой и Смолия к расследованию хищений в Приватбанке фирм Kroll Inc., AlixPartners, Hogan Lovells и Asters. Именно Кролл провела аудит Приватбанка и расследовала схемы по выводу средств из него. Последние обвинения НАБУ по менеджменту Коломойского, строятся в том числе и на их аудите. И вот за работу с Кролл на Рожкову и на Кролл открывают уголовное дело за госизмену. По данным источников Kyivpost за организацией этого уголовного дела стоит нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко, который пытается использовать это уголовное дело, чтобы уволить Рожкову и Сологуба, последних людей из прошлой команды. Кроме того Кириллу Шевченко могут помогать люди из Офиса Президента. Понятно дело, что запредельная подлость Кирилла Шевченко привлекла к себе внимание и стала основной скандала, который уже стал международным. Kyivpost одно из немногих украинских СМИ которые читают на Западе. И там эта статья имела эффект разорвавшейся бомбы среди инвесторов и работников международных финансовых иснтитуций. Но проблема в том, что Кирилл Шевченко не просто подлец. Он еще и преступник. Очевидным образом и журналисты, и инвесторы сосредоточились на фигуре Рожковой, которая находится под постоянной атакой Кирилла Шевченко. Действительно методы главы НБУ Кирилла Шевченко лучше всего охаректиризовал Тимоти Эш словом disgusting. И подобные методы, конечно, привлекают внимание, ведь на людей открывают уголовки за то, что они спасали нашу страну и деньги налогоплательщиков. Понятно почему внимание привлекла ситуация с Кролл – ведь именно они первыми назвали объем хищений в Приватбанке и нынешние уголовные дела НАБУ строятся на данных расследования Кролл. Но есть и бОльшая проблема. Действительно Кирилл Шевченко хочет уволить Рожкову и Сологуба и пойдет ради этого на что угодно. Для дискредитации Сологуба Шевченко например слил в СМИ данные внутреннего видеонаблюдения НБУ (а это стратегический режимный объект, на секундочку). То есть по сути пошел на уголовное преступление или вынудил пойти на это своих сотрудников. Но цель Шевченко, как преступника и политического коррупционера, это власть не только в Нацбанке. Большая цель Кирилла Шевченко в том, чтобы получить ключи от юридической конструкции вокруг Приватбанка. Цель Кирилла Шевченко это спасти Коломойского от Высокого Суда Лондона, в обмен на различные бенефиты. Именно поэтому кроме Кролл, в число преследуемых попали AlixPartners и Hogan Lovells(и нанятая ими украинская Asters). Это фирмы которые подготавливали или ведут СЕЙЧАС дела по Приватбанку в Высоком Суде Лондона. Если бы Шевченко хотел только уволить Рожкову, то можно было возбуждать дело только по Кроллу и только по Рожковой. Но цели Шевченко глобальнее. Я напоминаю, что под иск в Лондоне заморожено активов Коломойского и Боголюбова на сумму больше трех миллиардов долларов. Это равно или даже превышает совокупное состояние Коломойского и Боголюбова по данным Форбс. Все эти активы в случае проигрыша Коломойского в Лондоне будут конфискованы, и большая часть империи Коломойского перестанет существовать. Тот фриз не обойдешь решением Барышевского суда или ОАСКа. Все что награблено и выведено в другие юрисдикции за десятилетия, в том числе и то, что записано на других людей — вернется назад в Украину. Ради того чтобы остановить этот процесс Коломойский пойдет на всё. Вообще на всё. Если Кириллу Шевченко будут нужны пропагандистские возможности телеканала 1+1 – Коломойский предоставит их Шевченко. В случае успешного разрешения ситуации даже долю в телеканале даст отдаст. Если Кириллу Шевченко будут нужны коррумпированные депутаты в Верховной Раде – Коломойский их предоставит. Будет мало – купит еще. Если Кириллу Шевченко понадобятся связи в ОП – Коломойский расторгуется чем-то и выдаст ему кого надо. Вот Баканова и СБУ, например. Если Кирилл Шевченко захочет убивать расследователей или активистов – Коломойский отправит ради Шевченко своих торпед. И мне пробьют голову. Или Сологуб попадет под машину. Или Рожковой сожгут дом. Вотэвар. Человек, который уничтожит для Коломойского иски в Лондоне станет самым верным союзником Коломойского. И Кирилл Шевченко давно идет в этом направлении. Действительно дело о госизмене было открыто Кириллом Шевченко при помощи Офиса Президента (скорее всего тут всунул жало Ермак), потому что глава СБУ Баканов независим от главы НБУ Шевченко. Однако перед этим аналогичное дело по полностью абсолютно аналогичному списку фигурантов, но с другой статьей, было открыто Державним Бюро Розслідувань (о чем тоже пишет Киевпост). Дело в том, что Шевченко и нынешний исполняющий обязанности главы ДБР Сухачев давние подельники(как минимум со времен, когда Шевченко был главой Укргаза) и их взаимодействие не является секретом для украинского истеблишмента. Сначала Шевченко при помощи Сухачова открыл дело в ДБР, однако то дело забуксовало, кроме того была угроза передачи этого дела в НАБУ. Теперь Шевченко пошел дальше и открыл такое же дело, но по статье о госизмене в СБУ. Почему госизмена спросите вы? Дела по госизмене профильная тема СБУ и эти дела нельзя забрать у СБУ(например в НАБУ) никак, кроме того их легко секретить. Настоящая цель Кирилла Шевченко не просто увольнение Рожковой. Шевченко хочет стать олигархом, коррупционным миллиардером со своей фракцией и депутатами, телеканалами и газетами, титушками и решалами. Главой огромной преступной империи, которая будет доить госбанки директивно, собирать дань с частных банков и их собственников, а так же уничтожать медийно своих оппонентов или сажать их в тюрьмы по фиктивным обвинениям при помощи подконтрольных или купленных силовиков. Большую часть из всего этого может дать Кириллу Шевченко Коломойский, в обмен на спасение шкуры и империи Коломойского от Лондонского Суда. Эдакий коррупционный стартер-пак. Для этого Кириллу Шевченко надо сделать так, чтобы AlixPartners и Hogan Lovells не смогли нас защищать в Лондоне. Он может сделать это захватив Приватбанк, о чем я уже писал. Он может сделать это, разорвав с юристами контракты при помощи фиктивных уголовных дел и коррумпированных судей. Он может сделать это, заблокировав платежи юристам при помощи медийных компаний или тех же самых уголовных дел. И вот это и есть самая большая проблема. То, что во главе Нацбанка оказался полноценный преступник с абсолютно криминальным мышлением и огромными амбициями стать миллиардером. Лайк, репост, на английский текст сейчас переведу. Антон Швец, Демократична Сокира. https://ibigdan.livejournal.com/26438178.html