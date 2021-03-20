«  
  »

Масштабный сбой: проблемы у WhatsApp, Instagram, Facebook и мобильных операторов

Масштабный сбой зафиксирован в работе ряда социальных сетей и мобильных операторов. Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки наблюдаются в работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook, Instagram, «ВКонтакте».

Кроме того, пользователи жалуются на сбои в работе российского провайдера «Ростелеком», мобильных операторов: МТС, МегаФон, Билайн, Теле2.

Также, указывает Downdetector, по отчетам пользователей на данный момент у Telegram и Twitter «могут быть проблемы».

Большинство жалоб касаются подключения к серверу. Также наблюдаются проблемы с загрузкой, со входом и с работой сайтов.

Трудности с WhatsApp испытывают жители большинства европейских стран. О проблемах сообщили более семи тысяч пользователей. На работу Instagram пожаловались около 15 тыс. человек, в том числе пользователи из Германии, Чехии, Польши, Италии, Словакии.

20 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  