Арнольд Шварценеггер готов возглавить битву с инопланетянами

Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер готов возглавить сопротивление в случае инопланетного вторжения. Таким образом он отреагировал на результаты опроса, проведенного в Великобритании. Его участникам было предложено выбрать того, кому бы они доверили руководство столь сложной миссией.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто доверяет мне. Готов к службе», — прокомментировал он. Отметим, что на втором месте рейтинга оказался Уилл Смит, которому довелось столкнуться с иноземными захватчиками в фильме «День независимости». Третью строчку занял сэр Дэвид Аттенборо. В первую пятерку также вошли Брюс Уиллис и Том Круз.

Напомним, что в сентябре 2020 года Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Что касается его творческих планов, то в 2021 году актер планирует приступить к съемкам в комедии под названием «Тройняшки», которая должна стать продолжением знаменитого фильма 80-х годов. Компанию Шварценеггеру составят Эдди Мерфи и Денни ДеВито.

Шварценеггер также намерен принять участие в многосерийном шпионском триллере, который собирается запустить в производство потоковый сервис Netflix.